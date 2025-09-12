Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента

Стало известно имя обладательницы титула «Мисс Беларусь – 2025». Ей стала 18-летняя Алена Кучерук из Полоцка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный конкурс красоты – грандиозное шоу, об участии в котором многие девушки мечтают без преувеличения всю жизнь. Финал прошел 12 сентября во Дворце спорта. Всего из более чем полутысячи заявок были выбраны лучшие из лучших. В итоге на главную сцену вышли 24 финалистки из разных регионов страны, которые боролись за титул, корону, автомобиль и другие призы. У каждой – свои таланты и сильные стороны.

Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о Высоком культурном статусе конкурса для всей страны. Каждая финалистка получила личный подарок от президента, какой? Смотрите прямой сейчас.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Я хочу сейчас объявить, что по нашей традиции вот эти фантастические платья, в которых состоялся ваш финальный выход и в которых вы сейчас, – это каждой из вас подарок от нашего Президента. На память об этом очень ярком в вашей жизни дне. Яркому финалу предшествовала огромная кропотливая работа. Помимо многочасовых репетиций, дефиле, мастер-классов и фотосессий, девушки участвовали в различных благотворительных акциях, субботниках. И это все еще раз подчеркивает: титул «Мисс Беларусь» – не только доказательство хороших внешних данных.

Для меня этот конкурс, он не только про красоту. Здесь невероятно талантливые девушки, невероятно добрые. Мы за этот месяц сдружились, мы уже как одна семья.

Это новый опыт, это воспоминания, это возможность продемонстрировать себя, показать себя перед множеством людей.

Бывало моментами трудно очень, где-то и встать рано, где-то и тренировки, хореография, что-то где-то не получалось, но повторяешь, повторяешь, говоришь себе: надо, делай... И все.