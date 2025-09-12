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Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента

12 сентября 2025 20:02
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Стало известно имя обладательницы титула «Мисс Беларусь – 2025». Ей стала 18-летняя Алена Кучерук из Полоцка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента-2

Национальный конкурс красоты – грандиозное шоу, об участии в котором многие девушки мечтают без преувеличения всю жизнь. Финал прошел 12 сентября во Дворце спорта. Всего из более чем полутысячи заявок были выбраны лучшие из лучших. В итоге на главную сцену вышли 24 финалистки из разных регионов страны, которые боролись за титул, корону, автомобиль и другие призы. У каждой – свои таланты и сильные стороны.

Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента-4

Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о Высоком культурном статусе конкурса для всей страны. Каждая финалистка получила личный подарок от президента, какой? Смотрите прямой сейчас.

 

 

Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента-6

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Я хочу сейчас объявить, что по нашей традиции вот эти фантастические платья, в которых состоялся ваш финальный выход и в которых вы сейчас, – это каждой из вас подарок от нашего Президента. На память об этом очень ярком в вашей жизни дне.

Яркому финалу предшествовала огромная кропотливая работа. Помимо многочасовых репетиций, дефиле, мастер-классов и фотосессий, девушки участвовали в различных благотворительных акциях, субботниках. И это все еще раз подчеркивает: титул «Мисс Беларусь» – не только доказательство хороших внешних данных.

Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента-8

Для меня этот конкурс, он не только про красоту. Здесь невероятно талантливые девушки, невероятно добрые. Мы за этот месяц сдружились, мы уже как одна семья. 

Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента-10

Это новый опыт, это воспоминания, это возможность продемонстрировать себя, показать себя перед множеством людей.

Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента-12

Бывало моментами трудно очень, где-то и встать рано, где-то и тренировки, хореография, что-то где-то не получалось, но повторяешь, повторяешь, говоришь себе: надо, делай... И все. 

Финалистки «Мисс Беларусь» получили платья в подарок от Президента-14

Фото: Telegram-канал Пул Первого

Жюри сделало непростой выбор. Ведь каждая из девушек по-своему обаятельна и харизматична. Для одних финалисток подиум уже часть жизни, для других – такой опыт в новинку. Среди претенденток были не только модели, но и врачи, экономисты, аграрии, технологи. Добавлю, звание самой красивой девушки страны нынешняя победительница будет с гордостью носить ближайшие два года.

# Мисс Беларусь

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