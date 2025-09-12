Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде Италии в Евролиге

Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла команде Италии в заключительном матче группового этапа Суперфинала Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Долгое время ни одной из дружин не удавалось подобраться к воротам друг друга. Все решил единственный мяч в исполнении вратаря соперников Леандро Казапьери. Поражение – 0:1. Тем не менее земляки досрочно обеспечили себе выход в 1/2 финала.

Ранее подопечные Николаса Альварадо одержали волевую викторию над действующим победителем соревнований, командой Португалии, а также одолели дружину Франции. Завтра в полуфинале наших парней ждет встреча с Испанией, которая заняла первое место в квартете B.

Поединок за чемпионский титул и матч за бронзу пройдут 14 сентября. В двух предыдущих сезонах сборная Беларуси становилась обладателем бронзовых наград Евролиги, а четыре года назад завоевала серебро.