Полиция задержала предполагаемого убийцу Чарли Кирка
Убийца американского политика и блогера Чарли Кирка задержан. Это 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. По мнению полиции, именно он выстрелил в Кирка 10 сентября во время его встречи со студентами Университета долины Юта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Убийца скрывался от полиции более суток. По предварительной информации, его передал под следствие отец, которому сын признался в убийстве. Из вещественных доказательств правоохранители имели только винтовку стрелка без внятных отпечатков пальцев и видеозаписи с камер наблюдения.
Там видно, как предполагаемый убийца, одетый в черную футболку, прыгает с крыши здания. Позже ФБР опубликовало фотографии человека, представляющего интерес. Снайпер произвел выстрел с крыши одного из зданий университетского кампуса примерно в 200 метрах от палатки, где сидел Чарли Кирк. По словам очевидцев, звуки стрельбы раздались на 20-й минуте его выступления.
Через несколько часов после покушения Дональд Трамп сообщил о смерти Кирка. Реакция американского лидера была мгновенной. Он распорядился приспустить флаги на всей территории США до вечера воскресенья в знак скорби. А накануне президент подписал указ о применении смертной казни для убийцы Кирка и предложил вознаграждение в размере 100 000 долларов за информацию о его личности.
Эксперты отмечают, что такой жест связан со значимостью фигуры политика для демократов. Он был одним из самых заметных сторонников президента. Так, голос Кирка некогда сыграл большую роль для мобилизации электората в пользу Трампа во время его предвыборной кампании. Не исключено, что инцидент освежил в памяти главы Белого дома и то, что случилось с ним в июле 2024-го. Тогда Дональд Трамп подвергся покушению во время выступления на митинге.