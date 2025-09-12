Полиция задержала предполагаемого убийцу Чарли Кирка

Убийца американского политика и блогера Чарли Кирка задержан. Это 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. По мнению полиции, именно он выстрелил в Кирка 10 сентября во время его встречи со студентами Университета долины Юта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Убийца скрывался от полиции более суток. По предварительной информации, его передал под следствие отец, которому сын признался в убийстве. Из вещественных доказательств правоохранители имели только винтовку стрелка без внятных отпечатков пальцев и видеозаписи с камер наблюдения. Там видно, как предполагаемый убийца, одетый в черную футболку, прыгает с крыши здания. Позже ФБР опубликовало фотографии человека, представляющего интерес. Снайпер произвел выстрел с крыши одного из зданий университетского кампуса примерно в 200 метрах от палатки, где сидел Чарли Кирк. По словам очевидцев, звуки стрельбы раздались на 20-й минуте его выступления.