Фефелов: «мягкая сила» глобалистов в Беларуси и России больше не работает

Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День-ТВ», журналист, публицист:

Что касается этого последнего прибежища для либерала или для глобалиста, понятное дело, что они все время действовали вполне успешно с помощью мягкой силы. Только в крайнем случае они призывали шестой флот, начинали бомбежки гуманитарные, начинали какие-то акции репрессивные. Убийств они никогда не чурались. Это в меню всегда было.

Григорий Азаренок, СТВ:

Ну, в вашей судьбе, 93-й год, когда демократы научили нас демократии с кумулятивными снарядами.

Андрей Фефелов:

Ну, это понятно, да. Поэтому здесь никто ничему не удивляется. Но сейчас-то стало больше, поскольку мягкая сила не работает. Почему она не работает? Потому что вот это пространство информационное становится все более суверенным. Это касается и Беларуси, и России. Можно посмотреть. Сейчас Россия, которая была по уши в этих всех структурах глобалистских и в этих соцсетях вражеских, она тихонечко уже выпутывается из этих пут. Это очень болезненно для населения, которое привыкло эти соцсети считать чуть ли не родимым домом. Они там сидели, обсуждали что-то. Эта система как раз и была главным инструментом глобалистов. Информация, дезинформация, способы манипуляции общественным мнением, ментальные войны, создание образа будущего своего. Интересно, вот этот глобалистский образ будущего был создан, другое дело, что это будущее не наступило. То есть история повернула в другую сторону. Но этот образ будущего глобалистского затмил собой все остальные проекты будущего. И сейчас мы живем как бы без будущего.

У нас нет такого ощущения будущего, как все будет впереди, какие будут миры, какие будут картины. Естественно, образ будущего должен быть позитивным. Не вот эти все бесконечные антиутопии, все эти апокалипсисы. Как будет на самом деле, никто не знает, только Господь Бог. Но вот проектирование будущего, создание неких привлекательных, интересных направлений, этим занимались только глобалисты. И поэтому эта монополия на будущее была у них. И поэтому у них как раз и в кармане была молодежь, которая, собственно говоря, ориентирована на будущее. Потому что вот этими бесконечными картинами прошлого, такими прекрасными, немногих можно увлечь. То есть нужна какая-то такая энергетика, направленная на развитие. Ну, во всяком случае, вот здесь есть определенная проблема.

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