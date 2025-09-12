Почему переговоры Беларуси и России с глобалистами невозможны? Рассказал Андрей Фефелов

Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День-ТВ», журналист, публицист:

Сейчас такой у них период, что начинают сбрасываться маски. Первое дно чемодана истлевает на глазах. Возникает второе дно. Когда эти глобалистские элиты начинают вести какую-то свою политику или меняются на каких-то других людей, то они становятся врагами этого проекта. То есть их надо срочно менять. Это очень важно. Или убивать, как, например, хотели Фицо убить. Возможно, будут покушения на Орбана. Вучич хоть и не является представителем Евросоюза, тем не менее он находится в Сербии внутри этой структуры, поэтому атаки будут предприниматься на него, чтобы создать некую единородную структуру. Но что касается России и Беларуси, то неподчинение, даже, может быть, какое-то сотрудничество с этой структурой глобалистской, но неподчинение прямым директивам является опасным и неприемлемым для этого глобалистского центра. Поэтому даже какая-то часть суверенитета не принимается как возможный вариант.

То есть эти бесконечные экивоки – это все уже было, во-первых, а во-вторых, это не подействовало. Россия и Беларусь проводят свою суверенную политику. Это неприемлемо для глобалистов. Это создает ситуацию вражды, потому что идея построить управляемое общество, управляемые государства, псевдогосударства, лишенные суверенитета. И отсюда невозможность переговоров с глобалистами. Потому что у глобалистов только одна позиция: либо вы подчиняетесь полностью, становитесь нашей структурой, либо вы являетесь нашими врагами.

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