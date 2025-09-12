Политики, которые говорят то, что думают – Фефелов объяснил симпатию Трампа к Лукашенко

Григорий Азаренок, СТВ:

Мне вот интересно. Мы понимаем, когда речь идет об Анкоридже, Путине, ядерной державе и так далее. А вот такая симпатия, интерес, гравитация к Лукашенко у Трампа. Звонки, твиты, спецпосланники, уже снятие санкций с авиакомпании. Вы что здесь видите?

Андрей Фефелов, главный редактор телеканала «День-ТВ», журналист, публицист:

Ну, можно предположить даже самое простое, что они где-то похожи с Лукашенко, поскольку оба такие политики афористичные. Я всегда поражался тому, что Александр Григорьевич может выражаться такими емкими формулами, достаточно резкими и весьма художественными. В этом смысле с ним, пожалуй, мог сравниться только Уго Чавес, который тоже выражался такими интересными метафорами. И Трамп – тоже человек такого типа, или, может быть, чуть-чуть более облегченного, потому что он все-таки привык еще действовать в режиме американского шоу. Но вот политики, которые говорят то, что думают, то есть сущностные вещи, не обращая внимания на дипломатические формы.

Потому что Владимир Владимирович Путин зажат в дипломатических формах, форматах. Это чувствуется. Поскольку он все-таки из юристов. Он, конечно, очень следит за словами всегда, а Трамп и Александр Григорьевич иногда порят горячку. И это, наверное, друг в друге импонирует. Это люди, которые говорят то, что они в данный момент думают. И это, кстати, интересно, поскольку это есть субъектность политика. Если политик не субъектен, он всегда говорит по бумажке то, что ему кто-то чего-то скажет. И он весьма неярок.

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