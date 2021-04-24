«Просто больно». Участники автопробега «За единую Беларусь» побывали в зоне отчуждения, и вот что они говорят

Новости Беларуси. 24 апреля в пострадавшие от аварии на ЧАЭС регионы из Минска отправился не только Президент. С поездки в зону отчуждения участники автопробега «За единую Беларусь!» решили начать новый сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колонна выехала из Минска рано утром. Конечной точкой значился Полесский радиационно-экологический заповедник. О новых объединяющих маршрутах к местам, которые нельзя забывать – в репортаже Александра Добрияна.

Раннее утро. На выезде из Минска необычная суета. Нина Кремлевская признается: с трудом сдерживает эмоции. Сегодня она едет на свою малую родину. Чернобыльская трагедия заставила ее семью переехать в Барановичский район, но детские воспоминания, как известно, самые яркие.

Нина Кремлевская, участница автопробега:

Поехала в санаторий и встретилась конкретно с ликвидаторами. Я понимала, что это опасно, но такой силы опасность – не думали, что это будет так страшно. Уже познакомились, разговаривали, он мне говорит: «Нам уже осталось немного, мы были в самом эпицентре, мы удаляли это все». Я говорю: «Так почему вы? Нельзя было избежать?» (он говорит: «Мы скоро будем умирать», – они это понимали). А он говорит: «Если не мы, то тогда кто? Ведь, – говорит, – погибли все люди, дети, вся наша Беларусь и Украина, весь славянский народ. Всех бы коснулась эта беда. Поэтому мы максимально старались убрать как можно быстрее и как можно лучше. Все, что могли, то мы делали». Вы знаете, сегодняшним людям надо вот этому, такому патриотическому чувству, что люди несли ответственность друг за друга.

А этот парень, с трудом объясняющийся на русском, – Марек Ярчиньский. В Беларусь из Польши он приехал специально, чтобы показать – чернобыльская беда не имеет границ. Житель Польши на автопробеге «Патриотов Беларуси»: для меня это возможность показать белорусам, что поляки их поддерживают От Минской кольцевой до одного из самых пострадавших райцентров страны меньше 350 километров. Это расстояние автоколонна преодолела за пять часов.

Алексей Коробущенко, участник автопробега:

Дорога нормальная. Холодновато сегодня, конечно, снег. Местами было действительно очень сложно. А так, в принципе, нормально. Настроение отличное, позитив полный.

Юлия Малова, участница автопробега:

Отлично добрались. Постоянно поддерживаем автопробеги, это уже наша традиция. Встречаемся, когда все счастливы, друг друга обнимают. Нас все больше и больше, и это очень радует.

Машины пришлось оставить в Хойниках, последний отрезок пути на автобусах. КПП и табло с актуальным уровнем радиации напоминают: все-таки это не обычная туристическая поездка. Место, где сконцентрирована основная масса самых опасных выбросов взорвавшегося энергоблока, требует к себе соответствующего отношения.

Уровни радиации, особенно в 30-километровой зоне, довольно серьезные.

Депутат парламента Жанна Чернявская встретила гостей на правах хозяйки. До депутатского портфеля она много лет работала в Хойникском районе, да и сегодня все свободное время проводит с избирателями в родном округе. На чернобыльские программы уходит 3% бюджета Беларуси. На что тратятся эти деньги и чего удалось добиться за 35 лет? Для нее Чернобыль – часть личной истории. В 1986‑м ей было 15 лет. Эвакуация, дезактивация, тяжелые первые годы после аварии и возрождение пострадавших территорий в XXI веке – все это ее жизнь.

Жанна Чернявская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сами, кто живет, знаем, что произошло на этих землях и что сейчас происходит. Те люди, которые не знают и никогда здесь не были, не видели, что такое Хойникский район после Чернобыля и что район представляет из себя сейчас, после того как столько мер было принято для того, чтобы восстановить, возродить эту землю. Поэтому для меня сегодня это действительно хороший такой повод пообщаться, рассказать. Это информационный повод, чтобы люди видели и знали, что здесь все-таки происходит.

Александр Добриян, корреспондент:

Полесский государственный радиационно-экологический заповедник – крупнейшая на планете научно-практическая площадка по изучению влияния радиации на экосистемы. Ученые собирают здесь данные с первых дней после аварии. Эта уникальная информация – наш вклад в знание человечества об ионизирующем излучении.

Причем эти знания доступны всем. Например, после аварии на Фукусиме наработки белорусских ученых были переданы японским коллегам абсолютно безвозмездно. Сегодня ответы на все свои вопросы о последствиях чернобыльской трагедии получили и участники автопробега.

Ирина Синькевич, участница автопробега:

Мы почувствовали. Посмотрели по-другому. Увидели эти заброшенные деревни. Эта трагедия действительно до самого сердца задевает. Мы должны помнить об этом, рассказывать своим детям. Историю мы знали, это рассказывали со школы. Но когда видишь это своими глазами, даже слезы наворачиваются. Особенно когда присутствую люди, которые пережили и могут рассказать, как это все происходило до минуты. Просто больно. Даже слушать это больно.