Министр обороны Беларуси проверил готовность войск на учении «Запад-2025»

Есть такая профессия – Родину защищать. Это сегодня демонстрируют белорусские и российские военные. Продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2025». сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из районов проведения маневров сегодня посетил министр обороны Беларуси. Виктор Хренин заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке и оценил готовность войск к выполнению поставленных задач. Сегодня в ходе учения «Запад-2025» войска оперативных объединений проводят оборонительную операцию по отражению наступления условного противника на назначенных рубежах, удерживают укрепрайоны и наносят огневое поражение условному противнику. Это еще раз подчеркивает оборонительный характер учения.