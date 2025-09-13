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Министр обороны Беларуси проверил готовность войск на учении «Запад-2025»

13 сентября 2025 13:34
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Есть такая профессия – Родину защищать. Это сегодня демонстрируют белорусские и российские военные. Продолжается совместное стратегическое учение «Запад-2025». сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Беларуси проверил готовность войск на учении «Запад-2025»-2

Один из районов проведения маневров сегодня посетил министр обороны Беларуси. Виктор Хренин заслушал доклады должностных лиц об оперативной обстановке и оценил готовность войск к выполнению поставленных задач. Сегодня в ходе учения «Запад-2025» войска оперативных объединений проводят оборонительную операцию по отражению наступления условного противника на назначенных рубежах, удерживают укрепрайоны и наносят огневое поражение условному противнику. Это еще раз подчеркивает оборонительный характер учения.

# Военные учения # Виктор Хренин

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