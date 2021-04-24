Прямой эфир

«Отличные у нас лошади, они на открытом загоне». Посмотрите на этих красавцев, которые живут в радиационном заповеднике

24 апреля 2021 23:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения

«Отличные у нас лошади, они на открытом загоне». Посмотрите на этих красавцев, которые живут в радиационном заповеднике-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Подойти более рационально нужно не только к медовому бизнесу в заповеднике. Есть смысл подумать о дальнейшей судьбе коневодства. Ученые искали и нашли способы безопасно разводить на зараженных землях лошадей. Заповедник сегодня крупнейший в стране поставщик русских тяжеловозов.

«Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения

«Отличные у нас лошади, они на открытом загоне». Посмотрите на этих красавцев, которые живут в радиационном заповеднике-4

Станислав Носко, сотрудник Полесского радиационно-экологического заповедника:
У нас насчитывается 55 голов. Три штуки у нас ездовые, 52 у нас на откормку – мы их откармливаем за год и потом их реализуют на продажу. Отличные у нас лошади, они на открытом загоне. Сейчас травяной покров пойдет, и они у нас на свободе пасутся. У нас ни загороди там нет, ничего – они у нас как на воле пасутся.

Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?

«Отличные у нас лошади, они на открытом загоне». Посмотрите на этих красавцев, которые живут в радиационном заповеднике-7

Ксения Худолей:
Нет сомнений в том, что лошади прекрасно себя чувствуют на специально подготовленных пастбищах, где полный контроль за кормами. Вопрос в рентабельности и перспективах. Их Александр Лукашенко поручил изучить специалистам еще раз. Чтобы каждый шаг, сделанный в чернобыльском вопросе, не тянул нас назад.

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»

Александр Лукашенко: вот Ельск пролетаешь – обработаны почвы как в Гродненской области. Но так не везде. Значит, могут, но не делают

«Для меня Чернобыль – это то, чем меня в детстве пугали». Что спросила корреспондент СТВ у Александра Лукашенко?

# Домашние животные # общество # Александр Лукашенко # Станислав Носко # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения
24 апреля 2021 22:57

«Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения

Александр Лукашенко: Зенкович ответит на всю катушку. И не потому что это я, а потому что он готовил государственный переворот
24 апреля 2021 22:01

Александр Лукашенко: Зенкович ответит на всю катушку. И не потому что это я, а потому что он готовил государственный переворот

Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?
24 апреля 2021 21:59

Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?