«Отличные у нас лошади, они на открытом загоне». Посмотрите на этих красавцев, которые живут в радиационном заповеднике

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения

Ксения Худолей, корреспондент:

Подойти более рационально нужно не только к медовому бизнесу в заповеднике. Есть смысл подумать о дальнейшей судьбе коневодства. Ученые искали и нашли способы безопасно разводить на зараженных землях лошадей. Заповедник сегодня крупнейший в стране поставщик русских тяжеловозов. «Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения