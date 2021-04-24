«Отличные у нас лошади, они на открытом загоне». Посмотрите на этих красавцев, которые живут в радиационном заповеднике
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения
Ксения Худолей, корреспондент:
Подойти более рационально нужно не только к медовому бизнесу в заповеднике. Есть смысл подумать о дальнейшей судьбе коневодства. Ученые искали и нашли способы безопасно разводить на зараженных землях лошадей. Заповедник сегодня крупнейший в стране поставщик русских тяжеловозов.
«Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения
Станислав Носко, сотрудник Полесского радиационно-экологического заповедника:
У нас насчитывается 55 голов. Три штуки у нас ездовые, 52 у нас на откормку – мы их откармливаем за год и потом их реализуют на продажу. Отличные у нас лошади, они на открытом загоне. Сейчас травяной покров пойдет, и они у нас на свободе пасутся. У нас ни загороди там нет, ничего – они у нас как на воле пасутся.
Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?