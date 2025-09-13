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В подарок любимому городу. Евгений Олейник рассказал, как снимали новый клип группы AURA

13 сентября 2025 13:35
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В этот замечательный день у нас в студии не менее замечательный гость.

Гость студии «Нового утра» – Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

В подарок любимому городу. Евгений Олейник рассказал, как снимали новый клип группы AURA-2

В городе М. у нас сегодня праздник, и настроение у всех просто прекрасное. Но для начала хотелось бы итоги подвести, что вообще было за это лето?

Евгений Олейник, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
У меня за это лето произошел самый большой кризис собственного эмоционального роста. У меня вдруг выяснилось, что старший сын окончил школу и поступил в вуз. Я привык к той мысли, что у меня оба учатся в школе. А тут старший – студент. 

Я подумал, что это, наверное, все-таки слишком быстро. Как-то я еще в голове сам где-то еще такой студент. И тут бах, старший берет и уезжает учиться из дома в вуз. И для меня это было самое большое потрясение. Провели классное лето, написали много песен, сняли много клипов. Погода, говорят, не радовала – меня очень радовала. Люблю пасмурную погоду. Я не умею загорать, сразу обгораю. У меня такая кожа, что либо краснею, либо не загораю. Поэтому для меня лето было идеальное.

Подробнее в видеоматериале.

# Белорусские исполнители

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