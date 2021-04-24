«Мёд чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро». Вот как разводят пчёл в зоне отчуждения

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?

Ксения Худолей, корреспондент:

Многие теперь работают в тандеме с учеными и природой – развивают экспериментально-хозяйственную зону. Она сегодня традиционно в маршруте главы государства.

Вячеслав Мусел, пчеловод наровлянского участка Полесского радиационно-экологического заповедника:

Мы находимся в выселенной деревне, сразу начинали пасеку с 30 семей. За три года – это в 2018 году – здесь возродилась пасека, сегодня у нас 65 семей. Мед чистый. Люди разбирают довольно-таки быстро, потому к концу осени, к зиме у нас меда уже нет.

Пчелы – тоже часть эксперимента, подсмотренного у природы. Для них ключевой принцип – «мы есть то, что мы едим». Специально для насекомых вокруг пасеки высевают медоносы. Но пчелы – это не только мед. Терапевтический эффект есть и просто от общения с ними. Президенту показали так называемый апидомик. По сути, это большой улей, где человек буквально дышит пчелами.