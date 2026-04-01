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Новости по тегу #Жанна Чернявская

Многие кадры выросли благодаря таким людям – Михаил Русый об Алексее Камае
01 апреля 2026 17:12

Многие кадры выросли благодаря таким людям – Михаил Русый об Алексее Камае

Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей
30 сентября 2025 17:16

Обновлённый парк Вишневецких открыли в Брагинском районе по инициативе местных жителей

В Беларуси отметили День охраны окружающей среды
06 июня 2025 07:19

В Беларуси отметили День охраны окружающей среды

Белорусские парламентарии планируют принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
30 января 2025 18:01

Белорусские парламентарии планируют принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?
22 марта 2024 18:55

Новые народные избранники! Что обсуждали на первом заседании Палаты представителей 8-го созыва?

«Это слёзы и боль». Как вдовы ликвидаторов относятся к туристическим поездкам в Чернобыль?
26 апреля 2022 15:06

«Это слёзы и боль». Как вдовы ликвидаторов относятся к туристическим поездкам в Чернобыль?

«Целая технология в сельском хозяйстве». Можно ли получать чистую продукцию на землях, пострадавших от радиационного заражения?
26 апреля 2022 11:52

«Целая технология в сельском хозяйстве». Можно ли получать чистую продукцию на землях, пострадавших от радиационного заражения?

«Тысячи лет ещё люди не будут там жить». Какой ущерб Беларуси нанесла чернобыльская катастрофа?
26 апреля 2022 11:43

«Тысячи лет ещё люди не будут там жить». Какой ущерб Беларуси нанесла чернобыльская катастрофа?

Они с нами рядом. Кто в мире лидирует по вредным выбросам?
18 апреля 2022 19:54

Они с нами рядом. Кто в мире лидирует по вредным выбросам?

«На многих территориях всплеск рождаемости». Как развиваются белорусские районы, пострадавшие от аварии в Чернобыле?
18 апреля 2022 19:15

«На многих территориях всплеск рождаемости». Как развиваются белорусские районы, пострадавшие от аварии в Чернобыле?

В Минской области проходит «Неделя леса». В высадке деревьев приняли участие депутаты
13 апреля 2022 21:12

В Минской области проходит «Неделя леса». В высадке деревьев приняли участие депутаты

«С ребятами в возрасте 15-16 лет мы тоже обсуждаем». В Минске прошла диалоговая площадка по проекту Конституции
07 февраля 2022 14:36

«С ребятами в возрасте 15-16 лет мы тоже обсуждаем». В Минске прошла диалоговая площадка по проекту Конституции