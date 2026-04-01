Новости по тегу #Жанна Чернявская

«Мне посчастливилось, что я своего рода ученик Алексея Степановича», – добавил сенатор.
Местные жители давно мечтали благоустроить в старом парке зону отдыха для проведения праздников и свадебных торжеств.
В 2025 году свой профессиональный праздник сотрудники отрасли провели ярко и масштабно, в формате экологического фестиваля.
В ходе заседания были намечены планы на этот год и подведены итоги 2024-го.
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08 октября 2026 06:44
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