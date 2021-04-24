Александр Лукашенко: вот Ельск пролетаешь – обработаны почвы как в Гродненской области. Но так не везде. Значит, могут, но не делают

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 апреля при посещении объектов Полесского радиационно-экологического заповедника Александр Лукашенко поручил выработать комплексный подход к будущему этих земель. Наладить дела на юге Беларуси необходимо за ближайшую пятилетку.

Ксения Худолей, корреспондент:

Рабочие поездки Президента в белорусскую зону отчуждения – пусть вынужденная, но традиция. Чернобыльская тема всегда была в приоритете – стоит только взглянуть на количество уже реализованных программ по восстановлению этих земель. Полесский заповедник Александр Лукашенко посещает в шестой раз, а потому и успехи, и проблемы радиационно-экологического проекта сразу бросаются в глаза. Еще на подлете к Наровле Президент заметил, над чем нужно срочно поработать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну неужели лес не можем посадить? Нужно создать в каждом районе – у него, в Брагине, Хойниках – бригады по восстановлению леса. И они высадят этот лес, только саженцы давай. Здесь вот хмызняк, здесь заросло, каналы надо где-то подчистить и прочее, ближе к Припяти. И вот эти земли есть для сельхозпроизводства, а вот эти мы вернем. Срочно создать бригады и начать высаживать здесь лес! Надо эту территорию полностью высадить. Это даже важнее, чем ты там эти дома захораниваешь, сносишь и так далее.