Александр Лукашенко: вот Ельск пролетаешь – обработаны почвы как в Гродненской области. Но так не везде. Значит, могут, но не делают
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 апреля при посещении объектов Полесского радиационно-экологического заповедника Александр Лукашенко поручил выработать комплексный подход к будущему этих земель. Наладить дела на юге Беларуси необходимо за ближайшую пятилетку.
Ксения Худолей, корреспондент:
Рабочие поездки Президента в белорусскую зону отчуждения – пусть вынужденная, но традиция. Чернобыльская тема всегда была в приоритете – стоит только взглянуть на количество уже реализованных программ по восстановлению этих земель. Полесский заповедник Александр Лукашенко посещает в шестой раз, а потому и успехи, и проблемы радиационно-экологического проекта сразу бросаются в глаза. Еще на подлете к Наровле Президент заметил, над чем нужно срочно поработать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну неужели лес не можем посадить? Нужно создать в каждом районе – у него, в Брагине, Хойниках – бригады по восстановлению леса. И они высадят этот лес, только саженцы давай. Здесь вот хмызняк, здесь заросло, каналы надо где-то подчистить и прочее, ближе к Припяти. И вот эти земли есть для сельхозпроизводства, а вот эти мы вернем. Срочно создать бригады и начать высаживать здесь лес! Надо эту территорию полностью высадить. Это даже важнее, чем ты там эти дома захораниваешь, сносишь и так далее.
Перестаивающие леса – не единственная недоработка. Возвращаться к вопросу загрязненных территорий «время от времени» – вот провальная стратегия. За годы возрождения земель сделано немало (и часто по поручению главы государства), но можно сделать гораздо больше. С 2017-го – это последний рабочий визит Президента в Чернобыльскую зону – маршрут достижений заповедника мало изменился.
Александр Лукашенко:
Сделали несколько шагов по возвращению этих земель и созданию производства. И все. Каждый год ты меня будешь возить и показывать вот эти бойницы. Сегодня надо сделать новый шаг и определиться, что и где мы будем строить. Вот я смотрю на сельское хозяйство: вот Ельск пролетаешь – ну знал же, что по маршруту я буду лететь и это вижу – слушай, ну обработаны почвы как в Гродненской области, прямо до каналов все, наверное, повыкорчевывал, обработал хорошо почвы. Но так не везде. Значит, могут, но не делают. Значит, не дорабатывают он и он. Дисциплинка хромает.
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