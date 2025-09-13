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Синица времён Второй мировой – какие экспонаты можно найти в музее зоологии в Минске

13 сентября 2025 13:11
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Синица времён Второй мировой – какие экспонаты можно найти в музее зоологии в Минске-1

Анна Меркушевич, корреспондент:
В Минске находятся более 60 различных музеев, и каждый по-своему уникальный. Но сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в мир зоологии. Сегодня мы идем в БГУ, на биофак. Именно здесь находится зоологический музей, равных которому нет в стране. Его история началась более 100 лет назад, в 1921 году. Собственно, как и самого университета.

Александр Балаш, заведующий зоологическим музеем БГУ:
Благодаря усилиям Анатолия Владимировича Федюшина были собраны первые экспонаты, которые размещены у нас в одной из витрин исторического зала.

Синица времён Второй мировой – какие экспонаты можно найти в музее зоологии в Минске-3

Среди документов рукописная книга Федюшина, которая позже легла в основу монографии о птицах. Обратите внимание на эту синичку. Синичку, удивитесь вы, у нее же нет желтого брюшка. Дело в том, что ее передали в музей в 1945 году, когда Минск восстанавливали из руин. И брюшко птички стало таким от пепла и дыма.

Подробности в видео.

# Музей # БГУ

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