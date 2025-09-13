Синица времён Второй мировой – какие экспонаты можно найти в музее зоологии в Минске

Анна Меркушевич, корреспондент:

В Минске находятся более 60 различных музеев, и каждый по-своему уникальный. Но сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в мир зоологии. Сегодня мы идем в БГУ, на биофак. Именно здесь находится зоологический музей, равных которому нет в стране. Его история началась более 100 лет назад, в 1921 году. Собственно, как и самого университета.

Александр Балаш, заведующий зоологическим музеем БГУ:

Благодаря усилиям Анатолия Владимировича Федюшина были собраны первые экспонаты, которые размещены у нас в одной из витрин исторического зала.