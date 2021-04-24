Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ксения Худолей, корреспондент:
Тезка Президента Александр Григорьевич Туровец плетет корзины сколько себя помнит. И далеко от берега Припяти уезжать не собирается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вас как зовут?
Александр Туровец:
Александр Григорьевич.
Александр Лукашенко:
Серьезно?
Александр Туровец:
Серьезно.
Александр Лукашенко:
Вот ИП-шником кто может быть. Индивидуальное предпринимательство. Ремесленник – он своими ручками это делает. И не жалко, налоги пусть не платит, пусть только работает и делает. И других обучает. Ну, мы его ремесленником… Вот это и есть индивидуальное предпринимательство. А то дискредитировали идею.
Этим ремеслом здесь зарабатывали многие годы вплоть до апреля 1986-го. После аварии деревню отселили. Александр уезжать далеко от родных мест отказался: остался в Наровле. И таких, как он, немало. Многие теперь работают в тандеме с учеными и природой – развивают экспериментально-хозяйственную зону.