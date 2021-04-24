Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Худолей, корреспондент:

Тезка Президента Александр Григорьевич Туровец плетет корзины сколько себя помнит. И далеко от берега Припяти уезжать не собирается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вас как зовут? Александр Туровец:

Александр Григорьевич. Александр Лукашенко:

Серьезно? Александр Туровец:

Серьезно. Александр Лукашенко:

Вот ИП-шником кто может быть. Индивидуальное предпринимательство. Ремесленник – он своими ручками это делает. И не жалко, налоги пусть не платит, пусть только работает и делает. И других обучает. Ну, мы его ремесленником… Вот это и есть индивидуальное предпринимательство. А то дискредитировали идею.