Прямой эфир

Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?

24 апреля 2021 21:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Тезка Президента Александр Григорьевич Туровец плетет корзины сколько себя помнит. И далеко от берега Припяти уезжать не собирается.

Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вас как зовут?

Александр Туровец:
Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко:
Серьезно?

Александр Туровец:
Серьезно.

Александр Лукашенко:
Вот ИП-шником кто может быть. Индивидуальное предпринимательство. Ремесленник – он своими ручками это делает. И не жалко, налоги пусть не платит, пусть только работает и делает. И других обучает. Ну, мы его ремесленником… Вот это и есть индивидуальное предпринимательство. А то дискредитировали идею.

Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?-7

Этим ремеслом здесь зарабатывали многие годы вплоть до апреля 1986-го. После аварии деревню отселили. Александр уезжать далеко от родных мест отказался: остался в Наровле. И таких, как он, немало. Многие теперь работают в тандеме с учеными и природой – развивают экспериментально-хозяйственную зону.

Уезжать далеко от родных мест отказался. Чем зарабатывают на жизнь в отселённой деревне?-10

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»

Александр Лукашенко: вот Ельск пролетаешь – обработаны почвы как в Гродненской области. Но так не везде. Значит, могут, но не делают

«Для меня Чернобыль – это то, чем меня в детстве пугали». Что спросила корреспондент СТВ у Александра Лукашенко?

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: зачем в Беларуси создавать авиабазу, если она в Смоленске – в трёх минутах подлёта до Бобруйска?
24 апреля 2021 21:35

Александр Лукашенко: зачем в Беларуси создавать авиабазу, если она в Смоленске – в трёх минутах подлёта до Бобруйска?

Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»
24 апреля 2021 21:28

Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»

Как под Логойском оказались коралловые рифы? Анонс программы «Неделя»
24 апреля 2021 20:38

Как под Логойском оказались коралловые рифы? Анонс программы «Неделя»