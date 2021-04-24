Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»

Ксения Худолей, корреспондент: Новый этап не перечеркнет того, что уже сегодня исправно работает в заповедной зоне. Это деревозаготовка, плодоводство, рыболовное хозяйство, туризм и охота. Теперь нужно подумать о появлении конкретных предприятий, рабочих мест и экономическом потенциале тех или иных идей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, конечно, безопасность – чтобы люди себя чувствовали здесь в безопасности, чтобы они не боялись. Я рад, что эти южные наши районы – Брагин, Наровля, Хойники, Ельск, Лельчицы – ну, это вообще районные центры, которые можно на выставке показывать и рассказывать, как надо восстанавливать районные центры. Ну люди же живут. Слушайте, 35 лет прошло, я сюда приезжал, людям было 40-50 лет – они уже старики – и живут, живут, уже некоторым под 90. Значит, жить можно. Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить.