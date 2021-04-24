Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»

24 апреля 2021 21:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует четкого планирования и расчета в вопросе развития территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС. В канун 35-й годовщины катастрофы в Чернобыле Президент вновь отправился в регион, которому уделяется особое внимание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»-1

24 апреля при посещении объектов Полесского радиационно-экологического заповедника Александр Лукашенко поручил выработать комплексный подход к будущему этих земель. Наладить дела на юге Беларуси необходимо за ближайшую пятилетку. 

Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»-4

Ксения Худолей, корреспондент:
Новый этап не перечеркнет того, что уже сегодня исправно работает в заповедной зоне. Это деревозаготовка, плодоводство, рыболовное хозяйство, туризм и охота. Теперь нужно подумать о появлении конкретных предприятий, рабочих мест и экономическом потенциале тех или иных идей.

Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главное, конечно, безопасность – чтобы люди себя чувствовали здесь в безопасности, чтобы они не боялись. Я рад, что эти южные наши районы – Брагин, Наровля, Хойники, Ельск, Лельчицы – ну, это вообще районные центры, которые можно на выставке показывать и рассказывать, как надо восстанавливать районные центры. Ну люди же живут. Слушайте, 35 лет прошло, я сюда приезжал, людям было 40-50 лет – они уже старики – и живут, живут, уже некоторым под 90. Значит, жить можно. Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить.

Александр Лукашенко: «Ну не можем мы юг Беларуси отдать природе. Мы должны от этой природы что-то получить»-10

Читайте также:

Александр Лукашенко: на основе кооперации с Россией мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь

Александр Лукашенко: вот Ельск пролетаешь – обработаны почвы как в Гродненской области. Но так не везде. Значит, могут, но не делают

«Для меня Чернобыль – это то, чем меня в детстве пугали». Что спросила корреспондент СТВ у Александра Лукашенко?

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как под Логойском оказались коралловые рифы? Анонс программы «Неделя»
24 апреля 2021 20:38

Как под Логойском оказались коралловые рифы? Анонс программы «Неделя»

Александр Лукашенко: вот Ельск пролетаешь – обработаны почвы как в Гродненской области. Но так не везде. Значит, могут, но не делают
24 апреля 2021 20:25

Александр Лукашенко: вот Ельск пролетаешь – обработаны почвы как в Гродненской области. Но так не везде. Значит, могут, но не делают

Александр Лукашенко: уничтожить резиденцию вместе с Президентом – 10 миллионов долларов, застрелить снайперу Президента – 1 миллион долларов
24 апреля 2021 18:47

Александр Лукашенко: уничтожить резиденцию вместе с Президентом – 10 миллионов долларов, застрелить снайперу Президента – 1 миллион долларов