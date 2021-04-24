Прямой эфир

Житель Польши на автопробеге «Патриотов Беларуси»: для меня это возможность показать белорусам, что поляки их поддерживают

24 апреля 2021 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомельскую область – в зону отчуждения – держат 24 апреля путь «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они открывают сезон дальних автопробегов. Конечная точка маршрута – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

Житель Польши на автопробеге «Патриотов Беларуси»: для меня это возможность показать белорусам, что поляки их поддерживают-1

Участники автопробега собрались ранним утром и выстроились в колонну из сотен машин. К слову, ряды «Патриотов» пополняются. Например, сегодня к автопробегу присоединились россияне и гости из Польши. Это свидетельство того, что чернобыльская трагедия коснулась каждого.

Житель Польши на автопробеге «Патриотов Беларуси»: для меня это возможность показать белорусам, что поляки их поддерживают-4

Марек Ярчиньский, участник автопробега:
Я поляк. Для меня это, во-первых, возможность показать белорусам, что поляки их поддерживают, что мы друзья, мы соседи, мы должны делать в сотрудничестве. Персонально у меня никого не было в чернобыльской области, но я знаю, что это значит для Беларуси, для многих людей в Польше.

# Государственная социальная политика # общество # Марек Ярчиньский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Для кого Чернобыль чёрный шлейф, а для кого – знамя манипуляций? Анонс ток-шоу «По существу»
24 апреля 2021 11:26

Для кого Чернобыль чёрный шлейф, а для кого – знамя манипуляций? Анонс ток-шоу «По существу»

Александр Лукашенко в Наровлянском районе: «Мы уже на практике увидели, что здесь жить безопасно»
24 апреля 2021 11:15

Александр Лукашенко в Наровлянском районе: «Мы уже на практике увидели, что здесь жить безопасно»

Александр Лукашенко о развитии чернобыльских территорий: надо чётко понимать, где будут жить люди
24 апреля 2021 08:25

Александр Лукашенко о развитии чернобыльских территорий: надо чётко понимать, где будут жить люди