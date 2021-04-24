Житель Польши на автопробеге «Патриотов Беларуси»: для меня это возможность показать белорусам, что поляки их поддерживают

Участники автопробега собрались ранним утром и выстроились в колонну из сотен машин. К слову, ряды «Патриотов» пополняются. Например, сегодня к автопробегу присоединились россияне и гости из Польши. Это свидетельство того, что чернобыльская трагедия коснулась каждого.

Марек Ярчиньский, участник автопробега:

Я поляк. Для меня это, во-первых, возможность показать белорусам, что поляки их поддерживают, что мы друзья, мы соседи, мы должны делать в сотрудничестве. Персонально у меня никого не было в чернобыльской области, но я знаю, что это значит для Беларуси, для многих людей в Польше.