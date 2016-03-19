Программа «Части света с Олегом Романовым» за 19.03.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Надеемся, скучать вам не придется. Что ж, давайте попробуем разобрать божий свет на части! Сегодня мы расскажем:

--Агротехника свободы: где заканчивается свобода и начинаются пытки;

--Как текут молочные реки по асфальту столиц Старого Света и почему не радуют они простого европейца;

--Где нет на свете счастья и где оно, напротив, есть;

--Как в местах, где 5 хлебов хватило 5 тысячам едоков, начали расти, как трава, золотые монеты;

--Кому, по мнению представителей НАСА, суждено быть утопленным, а кому повешенным;

--Что ждет Кубу? 20 марта впервые за 88 лет страну посетит американский президент;

--Что грозит хакеру, взломавшему личные аккаунты голливудских звезд;

--Чудеса природы. В Индии человек стал деревом.