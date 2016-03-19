Счастьемер: где живут самые счастливые люди и насколько счастливы белорусы?

Есть на свете люди, которым повезло работать с одними только счастливыми клиентами: своих подопечных контора с названием «СДСН» выстраивает рядами, в которых каждый последующий доволен жизнью боле предыдущего, а первый в колонне вообще переживает, кажется, множественные пароксизмы наслаждения. Есть только подозрение, что счастьемер немного барахлит и потому врет. А может, даже врет вовсе не он.

Самоновейшая забава — составлять рейтинги — она совершенно иррациональна. Практическая польза от линейки, где все выстроены в затылок друг другу и пересчитаны по головам, существует в точных науках: там всё на таком построении основано. Но в обществоведении не приврать невозможно. И, значит,

рейтинг не истине служит, а лжи, пусть даже и с самыми благими целями.

Контора, с названием «Сеть по выработке решений для устойчивого развития», в английском сокращении — «СДСН», занимается поисками счастья. Поисками не вообще, а в душах человеческих: причем, поискам этим покровительствуют Объединенные нации и чуть ли их не финансируют. Тут дика уже постановка проблемы: существует лишь одно непротиворечивое определение искомого — «Счастье есть отсутствие несчастья». Но тогда что есть несчастье?

Джеффри Сакс, директор «Сети по выработке решений для устойчивого развития»:

Наш доклад адресован не только бедным государствам. Существуют довольно недорогие способы улучшить ситуацию. Займитесь здоровьем, обеспечьте неподкупность правительства — это обеспечить легко и стоит оно недорого. А кто внизу рейтинга — понятно: если в стране или регионе хаос — падает благосостояние. Не нужно быть доктором философии, чтобы оценить здесь уровень счастья.

Как раз доктором или даже академиком от философии здесь быть не мешало бы, наверное. Рейтинг выстраивали, оценивая продолжительность здоровой жизни, ВВП, развитую социалку. Тут ладно, это можно сделать более-менее точно. А как быть со свободой жизненного выбора? Чем примитивнее и беднее общество, тем такая свобода больше: хочешь — будь никем, а пожелаешь — становись всем, по крайней мере, добивайся этого. А благодушие, которое оценивает доктор Сакс, как измерить?

«Восприятие коррупции» -- это вообще пропагандистский фантом: у случайных соседей по скамейке в парке спроси. Мнения будут взаимоисключающие и с реальностью никак не связанные. У нас, кстати говоря, нет оснований обижаться на составителей списка:

Беларусь занимает по уровню счастья 61-е место из 157.

Она впереди Эстонии, Словении, Гонконга, по соседству с Италией. Но ведь все равно же профанация! В первой десятке — вся Скандинавия, немного англосаксов — Канада с Новой Зеландией. Штатов, удивительное дело, нет:

Джеффри Сакс, директор «Сети по выработке решений для устойчивого развития»:

Моя страна, Штаты, очень богата, и стала еще богаче за последние полвека. А счастливее не стала. Гонка за деньгами, вечная гонка за деньгами. Ложные ориентиры и ценности превалируют деградацию общественного организма. Убывает взаимное доверие граждан, доверие правительству и так далее.

Существует на Земле такая удивительная страна — Королевство Бутан.

Государь этой гималайской державы установил, что целью существования этого государства является повышение уровня счастья, испытываемого подданными. Бутан в нынешнем рейтинге — 84-й, между прочим, хотя там, на месте, в Тхимпху, люди выглядят много более довольными, чем в соседней Индии или бананово-лимонном Сингапуре.

Бутанцы небогаты — вокруг тощие горные долины и холодные склоны восьмитысячников - ни теплого моря, ни тропического леса, ни богатств, упрятанных в недра. Население занято крестьянским трудом, а малочисленные горожане работают на государство, то есть на королевский двор. Из заметных событий — землетрясения, да и то последнее серьезное было век назад. Кризисы, войны, мор и глад, преступность? Нет, не слыхали о них бутанцы.

И при индийском подушевом доходе, по степени довольства они четвертые в мире, правда, по собственным калькуляциям его бутанского величества ученых. И есть подозрения, что ООНовские подсчеты менее точны, чем сделанные в Тхимпху.

Что касается теперешнего рейтинга, то он, очевидно, липовый. Гватемала и Сальвадор здесь 39-ая и 46-й. Они — страны-рекордсмены по числу убийств. Коррупция здесь сожрала государство. Социалки нет. Обе страны расколоты малыми гражданскими войнами индейцев с креолами. Невозможно понять, как жизнь там выходит слаще, чем, например, в Японии и Польше?

Хотя со счастьем вообще сложно: оно длится миг и тут же заканчивается:

наверное, яйцеголовые из «СДСН» имели все-таки в виду сытость и ленивый покой, которые, действительно, могут длится достаточно долго, чтобы попытаться их измерить.