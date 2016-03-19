Всемирный потоп: когда под воду уйдут Мальдивы, Багамы, Венеция и США?

Ученые щедро подкармливают Голливуд разного рода апокалиптикой. Сценаристам, наверное, и трудиться не надо: берешь толстый академический том и перепираешь графики да формулы на язык подворотен и пивных, чтоб зрителю было понятно. Параллаксы, изотермы и прочее нервишки не щекочут, а пылающие метеориты, арктические морозы и цунами живописны и вещественно-зримы.

Про всемирный потоп фильм уже сняли: и «Ноев ковчег», и «2012-й», но похоже поспешили. Американские географы и климатологи обещают сокращение обитаемого мира на миллионы квадратных километров:

Дерек Мишра, профессор университета Джорджии:

Для разных стран есть разные цифры, но все они, конечно, тревожны. Только кажется, что 85 лет — это долгий срок, на самом деле, это исторический миг. Раз подтопление нельзя предотвратить, надо готовить инфраструктуру: дамбы строить, насыпи возводить, дороги переносить, города укреплять и перепланировать.

В США под воду уйдут земли, населенные 13 миллионами человек:

по полмиллиона надо будет эвакуировать из прибрежных штатов, миллион — из Нью-Йорка. Произойдет это из-за повышения уровня Мирового океана на 6 футов, то есть, на метр восемьдесят. Исчезнут Мальдивы, Багамы, Венеция, но американцев это, естественно, волнует меньше своих дакот и каролин.

НАСА сообщает, что цифры получены методом простой экстраполяции: если с 92-го года уровень океана прибывал на 8 см, то за оставшиеся 85 лет он как раз вырастет на без малого 2 метра. В ужасной картине грядущего нас кое-что утешает.

Даже на неделю погоду мы предсказываем с ошибками, а на годы — так и попросту врём.

Пресловутое глобальное потепление оказалось совсем нерукотворным: вулканы выбрасывают больше парниковых газов, чем все заводы и авто. Да что там, кишечники копытных по части газообразования обходят всю сжигаемую нефть. И вообще выяснилось, что Эль Ниньо и потепление в обжитых местах сопровождается понижением температуры в полярных областях — в Антарктиде, скажем. Вообще, малые ледниковые периоды только в последние 2 тысячелетия случались несколько раз — на закате Римской империи, после Черной смерти 14 века и длилось оно, это последнее похолодание, вплоть до 18 века.

Так что на месте землян уместно бы с удовольствием греть кости, пока выдались теплые деньки: бывает такое редко и длится недолго — совсем как белорусское лето.