Израильтянка нашла золотую монету Римской империи. Ее возраст - чуть более 1900 лет

В Галилее, где Христос явил чудо, накормив свою 5-тысячную аудиторию пятью хлебами, вновь сучилось диво. Вряд ли того же авторства, впрочем, хотя есть подозрение, что и здесь кто-то пытается утолить голод 5 тысяч искателей, но уже голод монетный.

Некая израильтянка подняла в этих местах из травы уникальный золотой ауреус — так называли золотую денежку, которую чеканили в Римской империи, начиная с Юлия Цезаря. Этот ауреус несет на себе портрет императора Траяна, и лет монете чуть более 1900:

Лори Римон, жительница Галилеи:

Мы присели перекусить неподалеку от каких-то руин. Я поглядела под ноги: можно сесть или лучше перейти куда-нибудь? Вижу — в траве что маленькое, круглое, как монета. Думала — игрушка, показала подругам, а они как загалдят: «Да ты, Лори, теперь миллионерша!»

Не вдаваясь в нумизматические тонкости, скажем только: ауреус этот отчеканенный в память об одном из предшественников Траяна. Подобный известен лишь один, и хранится он в Британском музее.

Миллионершей счастливица Лори может и не стать:

во-первых, находка сделана на территории, которая расположена подле археологического комплекса: могут возникнуть разные юридические закавыки.

К тому же, среди нумизматических редкостей особенно ценятся не античные, а североамериканские. Тут все зависит от платежеспособного спроса. Янки — богатейшие собиратели планеты и патриоты: а древний римлянин в наши дни небогат уже потому, что до наших дней просто не дожил.

Самая дорогая античная монета стоила около 3 с половиной миллионов,

но она была подлинным произведением медальерного искусства, а нынешний ауреус ничем не выделяется из длинной череды своих серебряных собратьев-денариев. Наконец, не факт, что золотой — монета древняя: может, кто-то и впрямь решил утолить коллекционерский голод тысяч собирателей.

Золото — самый пакостный металл с точки зрения установления подлинности раритета: он не окисляется и монета из него будет выглядеть свежей спустя сотни лет. Китайские фальшивомонетчики производят сотнями тысяч европейские талеры, но понемногу берутся и за антику: фальшивую Грецию и Рим вовсю тиражируют многие десятилетия болгары. В общем, взять нынешний галилейский раритет мало кто рискнет, поскольку подлинность не установишь.

А что касается легенд о счастливых домохозяйках, ботинком добывающих сокровища, так подобные истории ради легализации подделок сочиняются легко и, если надо, их еще деталями украсят, какие Дюма не сочинит.