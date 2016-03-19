Что ждет Кубу? 20 марта впервые за 88 лет страну посетит американский президент

В масштабах планеты «миссию белого человека» взвалили на себя американцы: их хватает прилагать свои цивилизаторские усилия всюду, вплоть до самых отдаленных уголков планеты. На сей раз они заняты спасением человечества от нового всемирного потопа и созданием гражданину цифровой тени, попутно не забывая сделать счастливее Кубу.

Барак Обама будет на Кубе уже завтра, 20 марта. За последние 88 лет это единственный визит такого рода на остров Свободы. До революции здесь был непотопляемый бордель Соединенных Штатов, куда лидеру «свободного мира» заглядывать как-то и неловко. Потом американцу сюда было возможно попасть разве что на танке, да броня была для таких затей хлипка.

В общем, звезды сошлись так, что после Гувера Обама стал первым: в этой связи он провел через Конгресс билль, отменяющий, в общем и целом, ограничительные меры против Кубы — ту самую пресловутую блокаду, которую установили 53 года тому.

С Фиделем Обама встречаться не будет — это совсем унизительно:

выходило бы, что американцы не просто уступили, в итоге, но даже смиренно явились на поклон к жестоковыйному команданте. Но это уже вопрос начальственного гонора, а публика полна надежд:

Кубинец:

Взаимоотношения между странами стали хороши, как никогда. Обама сделал для этого больше, чем любой другой президент за полвека. Кубинцы мечтают об окончании блокады давно, нам она жить толком не дает!

Блокада, кстати говоря, совсем не абстракция:

уму непостижимо, сколько пакостей может мимоходом наделать малой стране государство-гегемон. На Кубе не обслуживались практически все кредитные карты, из-за чего туристам приходилось ехать сюда с толстыми котлетами наличных. Снять деньги здесь или оплатить что-либо кредиткой было невозможно. На острове чудовищно дорогой, совершенно кошмарный интернет, ровно потому, что оптико-волоконной кабель протянут не из близкой Флориды, которая в 80 км, а из далекой Венесуэлы.

Любые траты американца на Кубе являлись составом преступления,

если они могли служить пользе островного государства, . Известный документалист Майкл Мур, обладатель Оскара, возил на Кубу лечиться пожарных, которые обгорели в уничтоженном террористами Всемирном торговом центре. Мура после этого долго таскали по судам, и он ушел чуть живой, хотя и порядком ощипанный: посадить не посадили, но оштрафовали чувствительно. А зачем ты оплачивал гостиницы в Гаване? Почему тратился на кубинские лекарства и крепил матерого врага?

Шварценеггер тайком курил островные сигары, поскольку «Коиба» в Штатах бывает только контрабандная. Кажется, это единственное ответное неудобство, которым отмстила Куба пакостным гринго: ведь сигары в Америке — символ престижа, ими дымят все, от президентов до крестных отцов «Коза ностры». Прямой экспорт-импорт страны еще не восстановили и лишь почтовый самолет связал остров с материком.

Дело идет, впрочем.

И уже скоро судьба Кубы окончательно решится

— не при братьях Кастро, конечно, а после. Остров Свободы либо съедят, как Советский Союз, голодные комсомольцы, мечтающие о переезде с кубинских берегов на берега Флориды. Либо Куба трансформируется на китайский манер, чтобы идеология с бизнесом друг друга не угнетали. Это последнее предпочтительнее для кубинцев, но визит Обамы подталкивает страну к первому варианту с голодными комсомольцами.