110 лет подводному флоту. В Минске вспоминают моряков-белорусов, погибших при исполнении долга

Новости Беларуси. 110 лет подводному флоту. 13 марта в Минске вспоминают моряков-белорусов, отдавших свои жизни при исполнении служебного долга.

В крипте Храма-памятника Всех Святых прошла торжественная панихида в память о погибших подводниках в мирное и военное время. И спустя почти полвека награды нашли своих героев.

Родственникам трех белорусов, которые погибли во время пожара на атомной подводной лодке «Ленинский комсомол» в 1967 году, передали документы о награждении посмертно, за мужество и доблесть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Кондурова, сестра погибшего матроса Владимира Ярошевича:

Ему надо было пойти в отпуск. Он прослужил ровно два года. Но заболел какой-то сослуживец, и он пошел вместо него. Он пошел в плавание и не вернулся. Мы его вспоминаем каждый день. Он все время с нами.

Александр Мочайкин, контр-адмирал запаса, ветеран военно-морского флота:

Поздравляем всех: и ветеранов, и настоящих, и будущих подводников. Вот ходит сейчас молодежь, бегает малыш с крабом морским – вот где-то в душе у него зародилась, как у меня в свое время, мечта стать моряком.