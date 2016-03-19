Что грозит хакеру, взломавшему личные аккаунты голливудских звезд?

Поймали, наконец, злодея, который одарил человечество несколькими сотнями звездных «ню»: Фидий с Праксителем по части обнажения телесных прелестей сделали для человечества, наверное, больше, но их наследие досталось нам в худшей сохранности.

Райан Коллинс все-таки распространял цифровое фото и видео, которому ни время, ни копирование не в ущерб. Итак, мистер Коллинс готовится поплатиться за то, что вскрыл и обшарил 50 облачных «эккаунтов-хранилищ» «ай-клауд», а также 72 почтовых «джимыльных» ящика. Оттуда он выудил без счета снимков и клипов, где в чем мать родила позировали Кирстен Данст, Габриэль Юнион, Кейт Аптон, Дженнифер Лоуренс и прочие.

Подробности сейчас выясняют судейские сообща с прокуратурой: они же и решат судьбу благодетеля человечества Райана Коллинза.

Этому господину грозят 5-летний срок и четверть миллиона долларов штрафа:

правда, срок в 18 месяцев и 250 тысяч считаются наиболее вероятной мерой наказания.

Дело, между тем, прелюбопытное выходит, во многих смыслах прецедентное. Идея хранения личной информации в «облаках» оказалась порочной:

никакой приватности удаленные хранилища не гарантируют.

Покушения на цифровую личность теперь полностью уравнены в статусе с посягательствами на физлицо и его права. По уму, чтобы довести дело до логического конца, штрафовать надо бы на виртуальные деньги из какой-нибудь игры, а преступника карать цифровой казнью: чтоб отныне и вовеки ни эккаунтов, ни электронной почты, ни килобитного электронного присутствия в интернете.