Программа «Части света с Олегом Романовым» за 14.05.2016

В эфире — программа «Части света с Олегом Романовым», а впереди у нас — полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными.

Давайте попробуем разобрать божий свет на части!

В программе:

Высокотехнологичное жульничество: в Бангкоке студенты-медики списывают с помощью очков с камерой

Какому из индийских богов делают самые щедрые подарки

Хиллари Клинтон о Дональде Трампе: «Он пытается нас разоружить»

Джулиан Ассанж: «Facebook — машина для слежки за людьми»

Полный запрет или тотальный контроль: что будет с беспилотниками?

В Мексике расчистили подземные капища ацтеков

Тайная комната в гробнице Тутанхамона: найдут ли там усыпальницу царицы Нефертити?