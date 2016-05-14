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Телевершина-2016: стартовало народное голосование за лучшего телевизионного ведущего Беларуси

14 мая 2016 11:23
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Новости Беларуси. Ровно в полдень стартовало народное голосование за лучшего телевизионного ведущего Беларуси. Это одна из самых престижных номинаций национального  конкурса «Телевершина». За организацию финального шоу в 2016 году отвечает СТВ. Именно на сайте нашего телеканала и проводится голосование.

Претенденты на победу сегодня собрались на  выставке  «СМИ в Беларуси», где и был дан старт голосованию. Всего  в нём представлено 22 персоналии со всех центральных телеканалов страны. 

Егор Хрусталев, ведущий СТВ:
Я думаю, важнее премии, призы получать тем, кто делает первые шаги.

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:
Готовит в этом году телеканал СТВ «Телевершину». И, конечно, это будет что-то невероятное. Я не уполномочен раскрывать все секреты, но 12-я «Телевершина» запомнится.

Отмечу, что голосование продлится  до полудня 19 мая. На следующий день пройдёт награждение победителей всех номинаций национального телевизионного конкурса «Телевершина». Отрадно, что церемония на этот раз  состоится во Дворце Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Телевидение в Беларуси # Антон Мартыненко # Егор Хрусталев

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