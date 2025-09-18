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Губернатор Владимирской области возложил цветы к подножию монумента Победы

18 сентября 2025 10:31
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Развитие совместных проектов в экономике, сельском хозяйстве и социальной сфере. На это нацелены Беларусь и Владимирская область. В ближайшие дни двустороннее сотрудничество станет предметом переговоров на различных площадках. В Минск с официальным визитом прибыл губернатор этого российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Владимирской области возложил цветы к подножию монумента Победы-2

Стороны объединяет не только экономический интерес, но и общая память. Поэтому, по традиции – возложение цветов к монументу Победы.

Губернатор Владимирской области возложил цветы к подножию монумента Победы-4

В первую очередь, Владимирская область заинтересована в поставках сельскохозяйственной и другой специальной техники белорусского производства. В перспективе – сотрудничество в туризме и спорте. У нас уже есть совместный успешный опыт взаимодействия в строительной отрасли. Так, при участии белорусских компаний в российском регионе возведены очистные сооружения, физкультурно-спортивный комплекс, завершается строительство школы. 

В Минск с рабочим визитом прибыл губернатор Владимирской области.

# Александр Авдеев # Беларусь-Россия

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