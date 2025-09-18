Губернатор Владимирской области возложил цветы к подножию монумента Победы

Развитие совместных проектов в экономике, сельском хозяйстве и социальной сфере. На это нацелены Беларусь и Владимирская область. В ближайшие дни двустороннее сотрудничество станет предметом переговоров на различных площадках. В Минск с официальным визитом прибыл губернатор этого российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны объединяет не только экономический интерес, но и общая память. Поэтому, по традиции – возложение цветов к монументу Победы.