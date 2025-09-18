Во Франции началась общенациональная акция протеста

Жизнь Франции вновь парализовала общенациональная акция протеста. Учителя, машинисты поездов, медики, госслужащие выступают против планов властей по сокращению бюджета. К акции присоединились даже школьники, в знак протеста с политикой правительства подростки заблокировали учреждения образования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы страны призывают увеличить расходы на государственные услуги, поднять налоги для богатых. По всей Франции пройдет минимум 300 митингов и шествий. По самым скромным оценкам, участие в них примут около миллиона жителей.

Мы вышли на улицы в знак протеста против отношения властей к трудящимся. Ведь, по сути, рабочие настолько презираются этим правительством и президентом Макроном, что так больше продолжаться не может. Сокращая финансирование всех социальных программ они показывают как не уважают пенсионеров, врачей, учителей, работников транспорта и в принципе всех французов. Получается, что как только вы начинаете работать во Франции, власти вас, по сути, начинают унижать.

В Париже уже не работает метро, остановлены пригородные поезда. В Тулоне протестующие стали перекрывать основные шоссе. В большинстве городов акции пока носят мирный характер. Но, по сообщениям французских СМИ, в Тулузе уже начались столкновения демонстрантов с полицией. Задержаны более 30 человек. Отметим, что власти страны приняли усиленные меры безопасности. Мобилизовано около 80 тысяч правоохранителей, в готовности – сотни броневиков, водометов и даже дроны.