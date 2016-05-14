Хиллари Клинтон о Дональде Трампе: «Он пытается нас разоружить»

Небраска и Западная Виргиния продолжили марафон праймериз в Соединенных Штатах: ни Трамп, ни Клинтон свои лидирующие позиции в качестве претендентов на роли партийных кандидатов не утратили. Любопытно, что популярностью они почти сравнялись: за ними, за каждым, сейчас стоит, приблизительно, по 40% граждан. Еще любопытнее то, что

здесь всё решат не те, кто «за», а те, кто «против».

Нынешняя американская предвыборная кампания обещает публике совершенные чудеса. Пресловутое протестное голосование пока обещает победу республиканцу. Такое положение диктует специфические условия агитации и пропаганды.

Хиллари Клинтон, кандидат в президенты от демократической партии:

Я на него в ответ нападать не стану: он сам себя прекрасно разоблачает. Его риторика попросту опасна. Трамп предлагает заклепать наши пушки. Как прикажете относиться к тому, кто призывает отказаться от ядерного оружия, выйти из НАТО, пытать и убивать семьи тех, кого только подозревают в терроризме? Он пытается нас разоружить.

С тем, чтобы отпугнуть избирателя, прекрасно справляются и сами кандидаты: с трамповых уст слетают призывы, которые, по американским меркам, являются прозаическим переложениям «Интернационала». В Штатах и за меньшее в коммунисты записывали.

Дональд Трамп, кандидат в президенты от республиканцев:

Для богатых, если честно, налоги должны расти. Должны. Я и в самом деле так считаю. Не о состоятельных я по-настоящему беспокоюсь, а о среднем классе: вот кого надо спасать! При минимальной почасовой зарплате в 7 с четвертью долларов как люди выживают, а?

Это в Европе социалистическими проповедями можно привлечь электорат, в Америке это лучший способ электорат отвратить. Республиканцы шарахаются в ужасе, либерал-демократы подозревают во лжи. Чем бы не увенчались эти президентские выборы, Штаты более никогда не будут прежними, похоже.