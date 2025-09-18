Развитие таможенного законодательства обсуждают на Международной конференции в Минске

В отличие от правительства Польши, которое не в состоянии обеспечить комфортные условия бизнесу, Беларусь пошла навстречу польским перевозчикам. Напомним, накануне Государственный таможенный комитет продлил период нахождения польских фур на территории нашей страны сроком еще на 10 дней, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждение ключевых вопросов в области таможенного регулирования, а также его применения на евразийском пространстве сегодня в центре внимания участников Международной конференции, посвященной развитию законодательства в таможенной сфере. Совместные решения прорабатывают представители Евразийской экономической комиссии, госорганы и сотрудники ряда зарубежных таможенных служб, подключились также ученые и бизнес-сообщество. Особое внимание – повышению эффективности процессов перемещения товаров внутри ЕАЭС, а также развитию электронной торговли. Сегодня необходимо согласовать механизм ее регулирования на всем пространстве единого рынка Евразийского экономического союза. Еще одна важная тема – противодействие экономическому давлению недружественных стран. Сегодня развитие партнерства в таможенной сфере сдерживается несколькими факторами, основной из которых – санкции со стороны коллективного Запада.

Руслан Давыдов, министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии:

Очень важно нам в этой сложной обстановке выстраивать отношения с нашими внешними партнерами. Должен быть информационный обмен. Должна быть прозрачность этих цепочек поставок. Мы понимаем, что на сегодняшний день с Западом этого ожидать не приходится. Тут, наоборот, рестрикции, санкции, незаконные перекрытия. Нам нужно, всем таможенникам, думать, чем таможня может помочь в этой ситуации непростой.