В Бресте перезахоронили останки 7 летчиков, погибших при освобождении города в 1944

Новости Беларуси. В Бресте перезахоронили останки 7 летчиков, погибших при освобождении города в июле 44-го. Самолет подбили, когда он выполнял боевое задание в глубине обороны противника. С тех пор экипаж считался пропавшим без вести.

Место падения помогли определить старожилы. Они же рассказали, что горящий самолёт пикировал прямо на деревню, но в последний момент летчикам удалось увести подбитую машину в сторону. Личности погибших удалось определить лишь по сохранившейся записной книжке. В последний путь героев проводили их родные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

София Мосенкова, дочь погибшего летчика Сергея Баринова:

Столько лет прошло, и я его нашла. Или он меня нашел, я не знаю. Я счастлива, что его нашла, потому что всю жизнь без отца – это очень тяжело.

Владимир Бухта, председатель поискового отряда «Авиапоиск»:

Самолет отвернул от деревни, спасая ее ценой своей жизни. Они готовились к вынужденной посадке, но на пути оказалась деревня, они отвернули в сторону.