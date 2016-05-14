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В Бресте перезахоронили останки 7 летчиков, погибших при освобождении города в 1944

14 мая 2016 11:19
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Новости Беларуси. В Бресте перезахоронили останки 7 летчиков, погибших при освобождении города в июле 44-го. Самолет подбили, когда он выполнял  боевое задание  в глубине обороны противника. С тех пор экипаж  считался пропавшим без вести.

Место падения помогли определить старожилы. Они же рассказали, что горящий самолёт пикировал  прямо на деревню, но в последний момент летчикам удалось увести подбитую машину в сторону.  Личности погибших удалось определить лишь по сохранившейся записной книжке. В последний путь героев проводили их родные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

София Мосенкова, дочь погибшего летчика Сергея Баринова:
Столько лет прошло, и я его нашла. Или он меня нашел, я не знаю. Я счастлива, что его нашла, потому что всю жизнь без отца – это очень тяжело.

Владимир Бухта, председатель поискового отряда «Авиапоиск»:
Самолет отвернул от деревни, спасая ее ценой своей жизни. Они готовились к вынужденной посадке, но на пути оказалась деревня, они отвернули в сторону.

# общество # Перезахоронение останков # София Мосенкова

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