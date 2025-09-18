Закрытие Польшей границы с Беларусью дорого обойдётся ЕС

Закрытие Варшавой границы с Беларусью дорого обойдется не только самой Польше, но и Евросоюзу. Ограничительную политику наших западных соседей активно обсуждают в СМИ. Временная мера предосторожности, принятая во время недавних военных учений «Запад-2025», уже ударила по международной торговле – об этом пишет издание Politico. Путь в Европу стал дороже и дольше, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Варшава перекрыла дорогу, по которой перевозится 90 % железнодорожных грузов из Китая в ЕС. Ущерб, нанесенный необдуманными действиями Варшавы, оценить пока сложно. Польские компании уже предупредили, что длительное закрытие вынудит их перенаправить грузы через южную Европу, что многократно увеличит стоимость перевозок. К тому же, до сих пор на белорусской территории находится около полутора тысяч польских фур. Заблокированы тонны груза, включая срочные – такие, как лекарства и продукты питания. Поскольку дата возобновления работы погранпереходов пока не известна, у бизнеса нет четкой информации по компенсациям. В МВД Польши сообщили, что убытки будут оценены после снятия ограничений.