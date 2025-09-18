Российская сторона выразила готовность обсуждать инцидент с беспилотниками с Польшей и Великобританией, но, по словам посла РФ в Британии Андрея Келина, обе страны избегают диалога. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что удары по объектам на Украине не затронули польскую землю, и предположил, что провокация могла быть устроена Киевом.

Келин заявил, что Москва выступает за решение конфликта дипломатическим путем, но европейские страны, по его мнению, ориентированы на военную поддержку Украины. Он призывает к долгосрочному соглашению, которое обеспечит безопасность всех сторон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск без предоставления доказательств обвинил Россию в нарушениях воздушного пространства Польши.

Представители России, включая временного поверенного в делах и пресс-секретаря президента, отвергли обвинения, заявив об отсутствии запросов на контакт и готовности к консультациям.

В Министерстве обороны России подтвердили, что никаких целей на польской территории не планировалось.

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