США не разрешили «Белавиа» летать на самолетах Boeing в РФ

Департамент торговли США ввел запрет для авиакомпании «Белавиа» на выполнение полетов на воздушных судах Boeing в Россию, Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию. Об этом пишет ТАСС.

Однако на эти полеты могут быть получены разовые разрешения.

В то же время авиакомпания «Белавиа» имеет право использовать эти самолеты для выполнения внутренних рейсов и полетов в страны, не подпадающие под ограничения.

Также разрешается их техническое обслуживание и ремонт.

Ранее американский представитель заявил о намерении вновь открыть посольство в Беларуси и рассказал о снятии санкций с «Белавиа».

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