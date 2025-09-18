Караоке в театре, живой автотюн – что ещё подготовили в Театре эстрады к новому сезону, рассказал режиссёр

Сегодня Молодежный театр эстрады откроет новый 29 сезон. Будет много сюрпризов, об этом рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Игорь Кривулько, режиссер-постановщик Молодежного театра эстрады:

Для нас это очень знаковый сезон, потому что наш театр пополняется всегда молодыми талантами. В этом году мы также планируем премьеры, новые постановки, а также новые концертные программы, которые порадуют наших зрителей.

Расскажу про самые яркие моменты, которые мы задумали в новом театральном сезоне.

Мы готовим концертные программы, которые будут идти в новом концептуальном прочтении, потому что наш театр знаменит нашими артистами, которых многие уже знают и полюбили, и многие приходят посмотреть на них. Но мы задумали очень много концертных программ, где артисты будут не просто исполнять свои песни. В некоторых, например, как вот новое шоу «Угадай мелодию», мы будем делать очень много интерактивов со зрителями.

Планируем, что будет живой микрофон, в который наши зрители могут спеть. Поскольку мы уже освоили новые технологии, у нас даже будет вот живой автотюн, чтобы зрители всегда попадали в ноты.