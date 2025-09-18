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Караоке в театре, живой автотюн – что ещё подготовили в Театре эстрады к новому сезону, рассказал режиссёр

18 сентября 2025 09:00
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Сегодня Молодежный театр эстрады откроет новый 29 сезон. Будет много сюрпризов, об этом рассказал гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – Игорь Кривулько, режиссер-постановщик Молодежного театра эстрады.

Караоке в театре, живой автотюн – что ещё подготовили в Театре эстрады к новому сезону, рассказал режиссёр-2

Игорь Кривулько, режиссер-постановщик Молодежного театра эстрады:
Для нас это очень знаковый сезон, потому что наш театр пополняется всегда молодыми талантами. В этом году мы также планируем премьеры, новые постановки, а также новые концертные программы, которые порадуют наших зрителей.

Расскажу про самые яркие моменты, которые мы задумали в новом театральном сезоне.

Мы готовим концертные программы, которые будут идти в новом концептуальном прочтении, потому что наш театр знаменит нашими артистами, которых многие уже знают и полюбили, и многие приходят посмотреть на них. Но мы задумали очень много концертных программ, где артисты будут не просто исполнять свои песни. В некоторых, например, как вот новое шоу «Угадай мелодию», мы будем делать очень много интерактивов со зрителями.

Планируем, что будет живой микрофон, в который наши зрители могут спеть. Поскольку мы уже освоили новые технологии, у нас даже будет вот живой автотюн, чтобы зрители всегда попадали в ноты.

Караоке в театре, живой автотюн – что ещё подготовили в Театре эстрады к новому сезону, рассказал режиссёр-4

Юлия Самусенко, ведущая:
В начале интервью вы упомянули про новые имена. Приоткройте нам завесу тайны. Кто это будет?

Игорь Кривулько:
Поистине Театр эстрады всегда славился тем, что очень много артистов приходит к нам и они вырастают у нас. И нам очень приятно то, что в этом году мы многих артистов, которые взяли когда-то с университетов, колледжей, с Академии искусств, сейчас мы берем их и взращиваем уже до полноценных штатных единиц.

В этом году к нам из консерватории переходят артисты на целую ставку. Также у нас планируется еще два артиста-инструменталиста, которые будут играть на баянах.

Подробнее сморите в видео.

# Театр # Культура Беларуси # Интервью # Юлия Самусенко # Юрий Царёв

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