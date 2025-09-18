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Столкновения не будет – огромный астероид пролетел мимо Земли

18 сентября 2025 09:32
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Столкновения не будет – огромный астероид пролетел мимо Земли-0

На безопасном расстоянии от Земли прошел и продолжает удаляться астероид 2025 FA22 размером примерно 300 метров. Об этом пишет РИА Новости.

Он был открыт в марте и считался одним из самых грозных объектов, но реальная угроза оказалось ниже.

Сейчас астероид стал ярче, так как освещен Солнцем с другой стороны своей орбиты. Максимум видимости ожидается 20-21 октября, но увидеть его можно будет только в сильные телескопы.

Следующий близкий подход к Земле состоится в августе 2026 года, но на гораздо более значительном расстоянии. 

В 2089 и 2173 годах прогнозируются потенциально опасные сближения, хотя орбита может измениться.

Фото: pixabay

# Наука

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