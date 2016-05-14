Джулиан Ассанж: «Facebook — машина для слежки за людьми»

На всемирно популярный Facebook клевещут, будто совсем не счастье человеческого общения его цель. Появился некий перебежчик из «цукербергова» стана: выбравший свободу господин уверяет, что корпорация использует свои ресурсы для тайной бизнес и политической рекламы, норовя превратить социальные сети в социальные путы

Говорить публике очевидные вещи — занятие зряшное, но необходимое: может, если ткнуть в нее тысячный раз пальцем, угрозу все-таки заметят. «Ярмо с гремушками да бич» в качестве демократического управленческого инструментария уже и скрывать перестали: зачем, когда они так народом любимы.

Некий ушелец из Facebook поведал тайну тайну, которую, по правде говоря, и не скрывал никто. Для управления ширнармассами «мордокнига» использует информационное манипулирование: вы узнаете только то, что погонщики из Facebook вам велят знать, а ненужное, по их мнению, вам ни за что на глаза не попадется.

Шоры юзерами надеваются почти добровольно, никакого насилия: авторы интеллектуальной моды и законодатели идей из Facebook, в итоге твердо знают: их подопечные послушны и управляемы, а верить будут лишь в то, что им велят.

У редкого божества отыщется такая истовая и послушная паства. Это разоблачение в американском сетевом журнале «Гисмодо», может, и не заметил бы никто, если бы не попытка «цукерберговых пастырей» участвовать в американской избирательной кампании: они подыгрывали Клинтон, а сливали Трампа.

Facebook ввел тотальную пропагандистскую селекцию информации. В точности, как в газетах и на ТВ: в оффлайне этим не особенно-то и возмутишься — негде.

А в Сети еще есть не окончательно подконтрольные властям уголки.

Хотя и здесь скоро любые разоблачения будут невозможны: мегакорпорации сообща с правительствами берут все под контроль.

Джулиан Ассанж, основатель Викиликс:

Facebook — машина для слежки за людьми. Добавляя друзей, мы бесплатно выполняем за спецслужбы Соединенных Штатов их работу. Мы, фактически, составляем для них базу данных, которая не стоит им ни копейки. У Facebook, у Google, у Yahoo — у них у всех есть специальный интерфейс, созданный для удобства американской разведки.

Умолчание и пропагандистская акцентировка стали главными современными инструментами управления.

Формально, информации — море разливанное. Есть она на любой вкус: лгать пропаганде больше незачем, достаточно предъявлять кособокую правду. Ту, в которой выпячено что нужно, а что не следует, упрятано. Посредством впрыска информации можно добиться от человека чего угодно, даже чтобы он руки на себя наложил. Всего-то и надо, чтобы Интернет стал единственным собеседником, главной жилеткой для слез, основной подушкой, дарующей покой: в истории французской самоубийцы Google с Facebook точно не участвовали. Но кто-то, сознательно или нет, эффективно применил их инструментарий.

Таинственные умельцы поработали над картиной мира некоей горюющей девы: прикрутили яркость, убрали полутона, белый тоже убрали, оставив серый и черный. Несчастная не просто порешила себя, а организовала онлайн-трансляцию своего самоубийства. Специально для родных и близких.

Эрик Лальман, прокурор города Эври:

Самое поверхностное знакомство с ситуацией позволило нам выяснить, что несчастная была психологически нестабильна, ранима. У нее случился болезненный разрыв с приятелем, и она вот уже многие месяцы жила, фактически, в социальных сетях, не зная другого общения. Мы ведем дознание и обязательно выясним, что именно подтолкнуло ее наложить на себя руки.

Умение говорить, формируя представление и деформируя волю, требует также умения скрывать.

Секреты — другой правительственный инструмент формирования в людских стадах правильного образа мыслей.

Неделю тому «Гринпис» выкрал и опубликовал две с половиной сотни страниц соглашения между ЕС и Штатами по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству. TTIP обсуждался уже почти год, стороны — Брюссель и Вашингтон — уже практически пришли к согласию: и относительно полной свободы растить-торговать ГМО-продуктами в Европе; и о создании корпоративных судов, которые упраздняют национальную юрисдикцию.

Договор, который радикально меняет жизнь ЕС и Штатов, готовился в тайне и даже по заключении имел все шансы остаться секретом. Ровно такой же американцы уже заключили, создав Транстихоокеанское партнерство. Что там да как — никому не известно и вряд ли будет известно, поскольку опубликованы из документов TPP десятки страниц, а тысячи так хранятся под спудом. А чтобы на свет божий не выплыли, Штаты, например, резко устрожают законодательство о сохранении торговых секретов.

Барак Обама, президент США:

От Конгресса требуется серьезная законодательная работа по этой части. Если заработает Транстихоокеанское партнерство, то проблема встанет во весь рост. У многих стран очень жесткие правила по части защиты торговых секретов и охраны информации вообще. Это вопрос конкурентоспособности Соединенных Штатов, вопрос эффективности нашего бизнеса: сможем мы защитить свои секреты или нет.

Из пространства тотального контроля и непредсказуемо установленной секретности предпринимаются попытки совершить бегство.

Британцев, к примеру, агитируют за выход из ЕС.

Это, как обещают, вернет власть в Соединенном Королевстве собственно англичанам: ведь в то же Трансатлантическое партнерство их чуть не поверстали решением Еврокомиссии, самих островитян не спросив.

Любопытно, что официальная агитация — вся проевропейская: даже Обама, этот почетный англичанин, зовет британцев остаться, а публика, от газет с ТВ отлученная, и потому совершенно безголосая, мобилизуется через Интернет — вот, на фильмы антиЕСовские собирают с мира по нитке на Кикстартере. Богему созывают и свое параллельно пропагандистское или, если угодно, контрпропагандистское пространство создает.

Джейкоб Риз-Могг, депутат парламента:

Это восстание масс, бунт бессловесных низов против произвола бюрократии. Мы должны знать, кто нами правит и какие он преследует цели. Возвращение к демократии—вот что такое «Брексит». От народа не должно быть тайн.

Управлять людьми, закрывая им и открывая избирательно источники информации — это подход не новый, вполне себе генетически геббельсовский. Вот только подобной всеохватности прежде не было. Раньше, где не было официальной информации, там ее дефицит восполнялся слухами, формирование которых государство не вполне контролировало. Сейчас не то. Интернет обеспечивает не только абсолютный контроль над поступающими индивиду новостями: можно отслеживать реакцию на них человека и управлять его реактивной социальной активностью.

Весь мир — театр, и люди в нем — марионетки: вот уж такое трагическое прочтение шекспировских афоризмов точно никто провидеть не мог.