В Мексике расчистили подземные капища ацтеков

Археологи Мексики и Египта обещают публике скорые удивительные открытия: и вот поп-наука добилась зримого успеха в Теотиуакане.

Здесь расчистили подземные капища ацтеков.

Однако в Долине царей поп-ученым дали по рукам как раз в момент, когда они собирались отдернуть, а, точнее, демонтировать последнюю завесу тайны.

Теотиуакан копают уже 3 с половиной сотни лет,

еще испанцы начинали в период расцвета вице-королевства Нуэва-Эспанья. Но так далеко, как нынче, люди с лопатами еще не забирались. Теперь они взялись за послойное патологоанатомирование Площади Луны: забрались неглубоко, но уже выяснили дивное. Под поверхностью располагаются кратеры и переходы, которые чуть не карту звездного неба воспроизводят, только глубоко в недрах и в сугубо ритуальных целях.

Вероника Ортега Кабрера, руководитель раскопок:

Это подчеркивает исключительно значение Площади Луны. Культу богов были посвящены не только храмы, но и подземные сооружения. Мы чуть копнули и уже обнаружили странные сооружения: что же нас ждет дальше?

Подземные стелы являются композиционным центром площади и находились под землей изначально: их туда не время поместило, а строители. По всему судя, они венчают собою некое сооружение, назначение коего совершенно непонятно. Вопреки надеждам археологов, есть опасность, что дальнейшие раскопки ясности не прибавят.

Письменных источников ацтеки по себе не оставили, поэтому их мотивы и мысли ученым остается только угадывать.

Подземные же сооружения вообще предназначались лишь ведению и видению богов. С ними общались и к ним обращались: поди знай, что на языке камней пытались сообщить какому-нибудь Вицлипуцли, любителю крови-трупов-смерти? Естественно, кладов в профанном понимании там не будет: испанцы-колонизаторы копать умели и пытать индейцев не стеснялись, когда речь шла о золоте. Короче, тайны и сокровища ожидаются только мистические.