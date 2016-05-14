Полный запрет или тотальный контроль: что будет с беспилотниками?

Первой авиационной революции дали старт братья Райт, а вторую начали сестры-корпорации Google, Amazon и Yahoo. Если страж-птицы оперились и выпорхнула из военных конструкторских бюро, то курьер-птицу еще вскармливают и натаскивают: для ее дрессировки выбрали Руанду и кровь туземных жителей.

Прогресс рождается из спорта, войны и человеческой лени:

нет технической или социальной инновации, к который импульсом не служило бы желание обойти кого-нибудь и что-нибудь у него отнять, приложив при этом как можно меньше усилий. Вот и в новом завоевании неба человеком присутствует все то же — движение к звездам через тернии порока.

Романтическая жажда запросто взмыть к облакам вослед птицам обуяла людей во времена давние: Дедалу никак не меньше трех тысяч лет; Лукиан же сочинил своего «Икаромениппа» две с лишним тысячи лет тому. С большим трудом, неимоверными усилиями и расходами, люди подняли в небо сотни тысяч тонн железа, которое оттуда время от времени рушится, губя сотни и тысячи.

Вторая аэрореволюция стала возможна, когда инженеры запоздало задались вопросом: а на кой черт вообще в летательный аппарат усаживать Хомо Сапиенса? Его-то зачем тащить, когда без человека авиация большую часть своих задач исполнит быстрее и точнее?

Эпоха дронов началась лет 10 тому назад:

только сейчас эта машина делает шаг от игрушки-убийцы к общественно полезному и повсеместно эксплуатируемому прибору. Компании, чей род деятельности — доставка, уже пару лет тому обещали запустить курьерский сервис, когда бы заказанные ботинки, подгузники или книги обрушивались вам на голову минуты спустя после нажатия кнопки «оплачено». Этому отыскалось, впрочем, несколько препятствий. Главное – бюрократия, которая робеет принять решение.

Келлер Ринодо, директор фирмы «Zipline»:

Сейчас десятки компаний ждут лицензий от Федеральной авиаадминистрации. ФАА никому не дает летать, поскольку у них «недостаточно данных». Единственный выход — попрактиковаться в странах, которые ограничений в этой области вообще не имеют. Когда через год мы придем в ФАА, им уже будет не отвертеться: придется дать нам лицензию.

В качестве страны, которую не жалко, выбрали Руанду.

UPS выделило на обкатку дронтехнологий 800 тысяч долларов.

Для начала здесь попытаются наладить доставку в сельские районы страны крови для переливания. За год здесь перевозят из больницы в больницу 65 тысяч порций, теперь этот груз взвалят на себя беспилотники. В Руанде бездорожье, какое Гоголю не снилось, поэтому дрон оборачивается с выполнением задачи в 20 раз быстрее мотоциклиста. Поправка руандийцами здоровья — это побочный эффект отладки беспилотных технологий. В конце концов, если что-то пойдет не так, снова снарядить мотоциклистов труда не составит.

Эдуардо Мартинес, президент фонда UPS:

Мы приехали учиться. Наладив свою сеть доставки, мы добьемся спасения множества жизней, при этом обретем бесценный опыт. В области аэронавтики, в первую очередь, но и еще во многом: как ладить с законами, как работать на рискованных рынках, как сделать наш бизнес высокоэффективным.

Amazon обещал запустить беспилотную сеть доставки еще 3 года тому назад.

Google хочет стартовать с тем же самым в 2017. Пока, однако, UPS в пионерах, правда, в Руанде, а не в Штатах.

Американские власти задаются рядом вопросов. Литий-ионные батарейки дронов достаточно безопасны? Вон, в Бостоне от одной такой Боинг сгорел, хорошо что на стоянке. А как быть диспетчерам? В США всюду небеса густо нашпигованы летающим железом — где там место найти еще и для малого грузового авиаптичника?

NASA обещает запустить автоматизированную систему координации воздушных перемещений дронов,

вот только будет это года через три. Руандийцы своею донорской кровью напишут новую страницу в хронике становления беспилотной авиации. И, кстати говоря, не факт, что прогресс двинется этим путем, чтоб беспилотники получали полетное задание и этим участие человека ограничивалось.

Вот в Сассексе, к примеру, прошел чемпионат среди дронов, работающих на технологии «first-person view» — это когда пилот, оставаясь на земле, видит всё, что под машинным крылом, и аппаратом управляет.

Джей Тернер, пилот:

Опыт в таких полетах приобретаешь быстро, учишься почти моментально. Со второго раза все летают где угодно, безо всякой опаски. Машины бывают разные, но главное достоинство дрона в том, что его угробить надо очень постараться.

Разносить покупателям сапоги дрон научится еще не скоро.

А, может, не научится вовсе. Убивать, следить, выведывать и доносить он уже умеет, остальное же к нуждам первоочередным не относится. Когда-нибудь, в качестве случайного эффекта военно-технического прогресса, появятся у беспилотников гражданские обязанности. Сейчас, вроде, дроны умеют только снимать видео ради баловства, других небоевых функций у них нет. И вряд ли появятся, пока воздух над нашими головами не будет взят под полный полицейский контроль.

Если дрон может убивать в Афганистане и Пакистане, значит, в Нью-Йорке и Париже тоже сможет.

Отсюда всё более жесткие запреты на применение этих машин в городах. Довольно дождаться первой бомбы, доставленной квадрокоптером к цели в одной из мировых столиц, и запрет дронов станет тотальным.

А сомнений, что беспилотники очень скоро приставят к делу террора, нет никаких. Из мер борьбы с опасностью правительства знают два: полный запрет или тотальный контроль. И первого, и второго беспилотники пока избежали только в силу младенческого развития своей отрасли.