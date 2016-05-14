В Беларуси будет широко развиваться сетевое обучение: что это?

Новости Беларуси. В Беларуси будет широко развиваться сетевое обучение. Об этом стало известно на Республиканской университетской субботе. Она проводится впервые. В Минске собрались представители высших учебных заведений страны.

Налаживание сотрудничества преподавателей и студентов различных вузов — одна из целей проекта. Так, уже со следующего года в ряде университетов, в том числе в Барановичах и в Гродно, сетевое обучение проведут по нескольким специальностям. Обо всех нововведениях могли узнать сегодня тысячи абитуриентов.

Презентация более 50 вузов страны продолжается и в эти минуты. Привлекают внимание посетителей Республиканской университетской субботы самыми различными способом. Так, химики проводят всевозможные опыты, спортсмены показывают мастер-класс по вольной борьбе, а историки и вовсе переоделись в рыцарей, викингов и солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Мы очень надеемся, что школьникам и их родителям это понравится. И сделаем этот праздник ежегодным, который будем совершенствовать. В этом году провели его так, в следующем – придумаем какие-то новые мероприятия. Будем продолжать это.