Профессор Соколова: задача наших оппонентов, или агрессоров, сделать нам духовный Чернобыль

Светлана Соколова, профессор кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии последипломного образования: Наши телезрители должны понимать одну очень простую вещь, что любая война, как ее не назовите – информационная, ментальная и другая – это война смысла. Задача наших оппонентов, или агрессоров, сделать нам духовный Чернобыль, понимаете? Наше государство сейчас держится благодаря вам с нами, людям, тем, которые смотрят эту передачу.

Светлана Соколова:

Они должны понимать, что сегодня смыслообраз, который формируется с помощью информации, а мы все имеем доступ к информации, это и есть средство этой самой войны или противоборства информационного. Но это еще не все. Мировосприятие, миропонимание и мировоззрение – вот три основополагающие вещи, которые сегодня активно у нас с вами есть и действуют. Это наш фундамент. Традиционные ценности, совершенно верно, традиционная семья. Не что-нибудь как-нибудь, а нормальный отец, сильный и мужественный. Умная, красивая, хозяйственная жена. То есть здесь очень интересные фрагменты. Но это еще не все, коллеги, это верхушка айсберга. Мы с вами говорим о том, что сегодня умы и настроения – это то, что двигает нашу страну, делает ее независимой. Кто будет защищать сегодня страну, нашу страну, нашу землю? Мы с вами, наши дети, внуки, правнуки, мои внуки и мои дети. Потому что они воспитаны на основе традиционных семейных ценностей.

Кирилл Казаков:

Мы открываем белорусский Instagram. Находим, например, страницу девушки, которая выкладывает практически каждый день, как она ездит на дорогой машине, пьет шампанское и рассказывает о том, что улетает на Мальдивы. Параллельно Игорь Тур рассказывает, что ему подарил Президент мешок картошки. Как убедить народ, что мешок картошки – это круто, а шампанское и Мальдивы – нет?