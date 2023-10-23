Профессор Соколова: задача наших оппонентов, или агрессоров, сделать нам духовный Чернобыль
Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из самых разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Светлана Николаевна, скажите, наших ценностей хватит, чтобы выстоять?
Светлана Соколова, профессор кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии последипломного образования:
Наши телезрители должны понимать одну очень простую вещь, что любая война, как ее не назовите – информационная, ментальная и другая – это война смысла. Задача наших оппонентов, или агрессоров, сделать нам духовный Чернобыль, понимаете? Наше государство сейчас держится благодаря вам с нами, людям, тем, которые смотрят эту передачу.
Кирилл Казаков:
Семейным ценностям.
Светлана Соколова:
Они должны понимать, что сегодня смыслообраз, который формируется с помощью информации, а мы все имеем доступ к информации, это и есть средство этой самой войны или противоборства информационного. Но это еще не все. Мировосприятие, миропонимание и мировоззрение – вот три основополагающие вещи, которые сегодня активно у нас с вами есть и действуют. Это наш фундамент. Традиционные ценности, совершенно верно, традиционная семья. Не что-нибудь как-нибудь, а нормальный отец, сильный и мужественный. Умная, красивая, хозяйственная жена. То есть здесь очень интересные фрагменты. Но это еще не все, коллеги, это верхушка айсберга. Мы с вами говорим о том, что сегодня умы и настроения – это то, что двигает нашу страну, делает ее независимой. Кто будет защищать сегодня страну, нашу страну, нашу землю? Мы с вами, наши дети, внуки, правнуки, мои внуки и мои дети. Потому что они воспитаны на основе традиционных семейных ценностей.
Кирилл Казаков:
Мы открываем белорусский Instagram. Находим, например, страницу девушки, которая выкладывает практически каждый день, как она ездит на дорогой машине, пьет шампанское и рассказывает о том, что улетает на Мальдивы. Параллельно Игорь Тур рассказывает, что ему подарил Президент мешок картошки. Как убедить народ, что мешок картошки – это круто, а шампанское и Мальдивы – нет?
Светлана Соколова:
Там вообще непонятно, были ли Мальдивы и шампанское…
Кирилл Казаков:
Неважно, но это работает.
Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Мешок картошки был точно.
Светлана Соколова:
Это та материальная основа, но это отношение личности к той реальности, поймите. Здесь идет психологическая война. Как правильно коллеги сказали, расчет на ментальность нашу. На ядро.
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