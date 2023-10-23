Как защищать Беларусь от навязанных Западом ценностей? Объяснил Вадим Боровик

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из самых разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы же понимаем, что ЛГБТ-ценности навязываются нам, как ни крути. Мы пытаемся вставлять и законодательно какие-то палки в колеса

Алена Сырова, СТВ:

Они идут в том числе и через культуру массового потребления.

Кирилл Казаков:

Через фильмы, Голливуд, влияние же есть.

Алена Сырова:

В любой мелодраме, даже американского производства, мы увидим, что так или иначе сюжет крутится вокруг того, что к 4 июля что-либо приурочено. Кто-то куда-то едет, кто-то куда-то собирается, встречается. Недавно попалось на глаза: обычная розовая мелодрама, но в центре сюжета военный человек и очень тонко рассказывается, что сейчас, ребята, вы в Ираке, но дальше вы пойдете служить родине и защищать ее интересы в других государствах. Я поулыбалась. Фильм, между прочим, довольно старый. Очевидно, что то, что происходит и то, что транслируют в этой массовой культуре, потихонечку подготавливает общественное мнение. Мы этим инструментом, к сожалению, не пользуемся. Он у нас как-то игнорируется. То, что мы говорим про эмоции, ценности и про какие-то базовые моменты, мы их почему-то не защищаем.

Кирилл Казаков:

Опять же, говоря о когнитивной войне, самые лежащие на поверхности вещи – это ЛГБТ и нацизм – две вещи, которые пытаются нам навязать.