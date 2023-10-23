Как защищать Беларусь от навязанных Западом ценностей? Объяснил Вадим Боровик
Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из самых разных сфер.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы же понимаем, что ЛГБТ-ценности навязываются нам, как ни крути. Мы пытаемся вставлять и законодательно какие-то палки в колеса
Алена Сырова, СТВ:
Они идут в том числе и через культуру массового потребления.
Кирилл Казаков:
Через фильмы, Голливуд, влияние же есть.
Алена Сырова:
В любой мелодраме, даже американского производства, мы увидим, что так или иначе сюжет крутится вокруг того, что к 4 июля что-либо приурочено. Кто-то куда-то едет, кто-то куда-то собирается, встречается. Недавно попалось на глаза: обычная розовая мелодрама, но в центре сюжета военный человек и очень тонко рассказывается, что сейчас, ребята, вы в Ираке, но дальше вы пойдете служить родине и защищать ее интересы в других государствах. Я поулыбалась. Фильм, между прочим, довольно старый. Очевидно, что то, что происходит и то, что транслируют в этой массовой культуре, потихонечку подготавливает общественное мнение. Мы этим инструментом, к сожалению, не пользуемся. Он у нас как-то игнорируется. То, что мы говорим про эмоции, ценности и про какие-то базовые моменты, мы их почему-то не защищаем.
Кирилл Казаков:
Опять же, говоря о когнитивной войне, самые лежащие на поверхности вещи – это ЛГБТ и нацизм – две вещи, которые пытаются нам навязать.
Вадим Боровик, политолог:
Касательно того, что мы защищаем. Объясняю: чтобы у вас был ресурс защищать, вам нужно контролировать финансовые потоки и ресурсы. Те, у кого больше денег, контроль технологии, технологическое превосходство – они имеют больше возможностей. Алена! Другие фильмы сейчас снимают! В кино должен сегодня обязательно быть трансгендер или лицо, страдающее расстройством полового влечения. Желательно пару людей с ограниченными возможностями. И, соответственно, расовые и другие аспекты. Сегодня обязательно конкурс красоты должен выиграть хоть мужчина, который хорошо побрился и надел парик. Как вы будете навязывать? «Беларусьфильм» будет конкурировать? Какие там у нас продажи? Но мы на своей территории пытаемся эти ценности отстоять. Начиная от истории формирования нашего государства, сейчас неплохой фильм сняли, заканчивая вопросами, связанными с ценностями и прочее. Но вы поймите, все идет от экономики. Экономика позволяет вам иметь превосходство в технологиях, в вооруженных силах.
Кирилл Казаков:
У кого деньги, правильно?
Вадим Боровик:
Вся история человечества – борьба за деньги, власть, территорию. Все остальное – методики захвата территорий, народов и так далее. Это правда. Есть повод у любого события, есть причина. Вот, плохо, кого-то обижают – это повод. А цель – геополитическое влияние, захват территории. В данном случае нам надо с вами развивать максимально эффективную экономику, сильную экономику, которая будет конкурентна на внешнем рынке. Привлекательную для третьих стран, чтобы мы могли объединяться, у нас были ресурсы. Ресурсы позволят усилить нам военную мощь и технологически конкурировать…
Светлана Соколова, профессор кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии последипломного образования:
У меня вопрос: кто будет развивать вашу экономику?
Вадим Боровик:
Только мы можем развивать. И правильно выстраивание союзов.
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