«Розовый октябрь»: истории сильных девушек, которые победили рак

Новости Беларуси. Вот уже 30 лет в октябре весь мир «перекрашивается» в розовый цвет, чтобы обратить внимание на одно из самых частых женских заболеваний – рак молочной железы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый год этот диагноз слышат больше 4,5 тысячи белорусок. Агрессивное лечение, неизвестность, страх. О том, как наши сильные и красивые женщины преодолевают непростой путь к ремиссии и ломают стереотипы, расскажет Дарья Седун.

Лучезарная улыбка, стильный образ, эффектный макияж. Светлане Грисюк – 32, у нее есть маленький сын, любящий муж и множество увлечений. Сказать, что буквально два года назад Светлана перенесла несколько операций по удалению опухоли молочной железы, а после восемь курсов химиотерапии, просто невозможно.

Светлана Грисюк:

На самом деле ничего не чувствовала, рак не болит. И опухоль совершенно случайно самостоятельно нащупала. В онкоцентре все как-то быстро, слаженно было. Сработали – одна за другой. Маммография, пункция, трепанобиопсия. Но слово «рак» никто не произносил, поэтому все как-то плавно, но быстро дошло до операции. На химиях, конечно, тяжеловато физически. Сначала после операции, после удаленных лимфоузлов, рука не работает, физически ограничен, не можешь ни кастрюлю, ни сковородку, ни швабру... Ребенка тяжело в садик вести, потому что плохое самочувствие. Но, как оказалось, мы очень сильные и со всем справляемся.

Главной мотивацией жить для Светланы были ее маленький сын и муж. Серьезной поддержкой стали и другие девушки, которые перенесли непростое заболевание. Вот уже два года Светлана в ремиссии и теперь сама помогает пациенткам найти силы справиться с болезнью.

Екатерина Сафонова, руководитель проекта «Ре.миссия»:

Понимание, что ты не один, очень важное. Понимание, что есть люди, которые выжили, это очень важно. Подобные проекты – это всегда личная история. В 2020 году в 36 лет Екатерине Сафоновой поставили диагноз «трижды негативный рак молочной железы» – самый агрессивный вид болезни. Просто смириться с плохими прогнозами женщина не захотела. Так появилось самое большое в стране объединение онковыздоравливающих «Ре.миссия».

Екатерина Сафонова:

Сообщество пациентское важно не только для пациентов, но и для врача. Мы помогаем справиться с тревогой, со стрессом, мы помогаем где-то подхватить в моменты растерянности. Мы помогаем ответить на вопросы, которые не касаются назначения препаратов, те, которые касаются того, как жить, как быть, как обустроить быт.

Сегодня в сообществе больше тысячи онковыздоравливающих со всей страны. Каждую неделю для девушек проходит множество мероприятий. Скандинавская ходьба, творческие мастер-классы, вокалотерапия. На занятиях белоруски даже записывают собственные песни и выступают. Иногда прямо под окнами онкодиспансера. Чтобы на своем примере показать, что нет ничего невозможного.

У каждой из этих женщин за спиной сложная история, много слез и страха. Несмотря на это, они каждый день доказывают, что рак – это не приговор.

Можно жить весело, качественно.

Делать то, что ты любишь, и делать это от всей своей души.

Мы можем найти новые свои таланты, найти новые возможности.

Нам захотелось что-то сделать, мы не откладываем это на завтра, мы делаем это сегодня.

Я многие вещи пересмотрела, свое отношение к каким-то вещам.

Я люблю тебя жизнь и надеюсь, что это взаимно. Такой подход поддерживают и врачи. Ведь рак молочной железы успешно поддается лечению, а вероятность благоприятного исхода выше 90 %. Но есть важное условие – раннее обнаружение заболевания.