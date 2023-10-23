Алейник: духовное наследие Беларуси остаётся прочным фундаментом для самоидентификации народа

Новости Беларуси. Беларусь будет поддерживать международные инициативы, которые направлены на преодоление разделительных линий между странами, поиск компромиссов и конструктивный диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник на открытии выставки «Прикоснуться к наследию душой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция в Национальной библиотеке презентует нематериальное наследие Беларуси: культуру лесного бортничества, соломоплетение и весенний обряд «Юрьевский хоровод». Они входят в список ЮНЕСКО. Сегодня этот статус подтвердили специальными сертификатами. Сергей Алейник отметил, что белорусы смогли не просто накопить колоссальный культурный опыт, но и сохранить его, несмотря на многочисленные войны. И сегодня нематериальное наследие продолжает оставаться прочным фундаментом самоидентификации народа.

Сергей Алейник, м инистр и ностранных д ел Беларуси: Культурное наследие является основой для развития и укрепления экономических, политических, гуманитарных связей между странами и народами. Для нас важны инициативы, которые работают на объединительную повестку, поиск компромиссных взаимоприемлемых решений, нацеленных на мир, созидание и развитие.

Валерий Громада, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Мы гордимся «Колядными царями», Будславским фестом, «Юрьевским хороводом», лесным бортничеством, соломоплетением. Все эти пять номинаций включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятие приурочили к 20-летию Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия. В 2003 году Беларусь одной из первых подписала этот документ. Сегодня в нашей стране утвержден единый государственный список охраны историко-культурных ценностей. В него уже включено без малого 180 элементов нематериального культурного наследия. А национальное искусство вытинанки и неглюбская текстильная традиция предложены для включения в список ЮНЕСКО.