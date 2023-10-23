Профессор Военной академии: стержень, который был у офицерского состава в СССР, сохранился

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу « По существу ».

Алена Сырова, СТВ: Силовые вузы – это учреждения образования, в которых воспитываются люди определенного калибра с определенным набором качеств. Мне кажется, что принципиально офицеры времен СССР, времен 1990-х и времен суверенной Беларуси по каким-то человеческим базовым качествам и ценностям не отличаются. Как удается противостоять влиянию извне? Ведь преподаватели тоже люди, тоже коммуницируют с внешним миром. Носят джинсы, покупают жвачки и сидят в социальных сетях.

Владимир Макаров, профессор Военной академии Беларуси:

Вы абсолютно правы. Стержень, который был у офицерского состава и в СССР, сохранился. Более того, он сохранился даже в начале 1990-х годов. То поколение – и командармы, и начальники управлений – благодаря им не удалось добить армию до конца. С 1994 года началось возрождение.

В политический дискурс внесены термины «гибридная война», «информационная война», «когнитивная война», «ментальная война», «консциентальная война», мне всегда приходит на ум фраза «в моем доме попрошу не выражаться», классика советской кинокомедии. Тем не менее мы 25 лет назад опубликовали несколько материалов, они есть в научных источниках, посвященных так называемой консциентальной войне. Что это такое? Это война и соответствующее оружие, которое поражает сознание. Есть очень интересные работы доктора психологических наук Юрия Громыко, Нины Громыко. Консциентальная война – как разрушить сознание, начиная с поражения нейромозгового субстрата? Как отравить воздух или наркотики, вплоть до ликвидации личности как таковой. Оккультные передачи мыслеформ объекту поражения. Звучит экзотически, тем не менее такие работы ведутся. Распространение по каналам коммуникации образов, которые разрушают работу сознания. Лет 15-20 назад в Японии после просмотра мультфильма порядка 150 детей заболели шизофренией.

Алена Сырова:

Вам сейчас скажут: это теория заговора, мы сами до этого дошли, мы сами эволюционировали до определенных ценностей.

Владимир Макаров:

Это не теория заговора. Неслучайно Папа Римский в свое время советовал католикам всего мира смотреть непременно советские мультфильмы, потому что они добрые, особенно мультфильмы 1960-х годов.