Дембель-2023 – в Беларуси началось увольнение в запас солдат-срочников

Новости Беларуси. В Вооруженных силах Беларуси началось увольнение в запас солдат, которые выслужили установленный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорят сами бойцы, дембель-2023. В Гродно в 557-й инженерной бригаде ритуал прощания провели для 32 срочников. От финального строевого шага до награждения лучших. Кстати, одного из бойцов прямо на плацу ждал сюрприз. Что особенно запомнится этим парням о срочной службе – в материале Галины Буро.

В последний раз под кантик застелить кровать, как учили: ровно и симметрично. Полтора года назад, после лицея, такая система Даниилу Выдричу была непривычна, потом понял: без дисциплины нет армии. И даже, пожалуй, будет по ней скучать. А еще по своему четырехколесному другу.

Даниил Выдрич, водитель инженерно-саперного батальона 557-й инженерной бригады:

Вот моя машина. В прошлом году, когда была проверка боевой готовности в понтонно-мостовом батальоне, мы с ней проезжали по очень большим сугробам. Она меня не раз выручала.

Это был декабрь, снег и мороз. Тогда бойцов подняли по тревоге. Маршем в Лидский район, где в кратчайшие сроки возводили 130-метровую понтонную переправу через Неман для проезда бронетехники. Свою боеготовность инженерная бригада тогда доказала на деле. Даниил Выдрич:

Это было уже часов семь вечера. И мы вот 200 километров... Ночь. Классно! Снег, красиво!

Такие эмоции в свой дембельский альбом. Ночные дежурства и жизнь по уставу теперь останутся в прошлом. Время прощаться.

И снова в строй, чтобы в последний раз, чеканя шаг, пройти по плацу. За год-полтора службы эти 32 парня заметно возмужали, подружились (как известно, армейская дружба крепче стали), а главное – обучились военно-учетным специальностям: теперь в случае чего знают, как защитить свою семью и Родину.

Даниил Выдрич:

Каждому мужчине нужно отслужить в армии 100 процентов. Потому что она воспитывает патриотическое что-то в тебе. Все приобретенные здесь навыки считаю очень полезны, потому что нужно быть защитником своей Родины по факту, а не просто на словах.

Александр Нечаев, исполняющий обязанности заместителя командира 557-й инженерной бригады:

К сожалению, военно-политическая обстановка в нашем регионе, вокруг Республики Беларусь, так же и в мире, социально-политическая, подтверждают то, что действительно армия остается тем самым рубежом, на который опирается любое государство по защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Конституционный долг еще и дело чести. Вот и свою школу мужества Даниил Выдрич окончил с отличием. Во время награждения его ждал приятный сюрприз – занесение в книгу почета бригады.

Галина Буро, корреспондент:

Книга почета ведется в части с 50-х годов прошлого века. Это уже третий том. По сути, внести сюда могут каждого, условие одно – безупречная служба. И вот фотография рядового Выдрича как лучшего в нынешнем призыве теперь здесь навсегда.