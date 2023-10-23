Дембель-2023 – в Беларуси началось увольнение в запас солдат-срочников
Новости Беларуси. В Вооруженных силах Беларуси началось увольнение в запас солдат, которые выслужили установленный срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорят сами бойцы, дембель-2023. В Гродно в 557-й инженерной бригаде ритуал прощания провели для 32 срочников. От финального строевого шага до награждения лучших. Кстати, одного из бойцов прямо на плацу ждал сюрприз.
Что особенно запомнится этим парням о срочной службе – в материале Галины Буро.
В последний раз под кантик застелить кровать, как учили: ровно и симметрично. Полтора года назад, после лицея, такая система Даниилу Выдричу была непривычна, потом понял: без дисциплины нет армии. И даже, пожалуй, будет по ней скучать. А еще по своему четырехколесному другу.
Даниил Выдрич, водитель инженерно-саперного батальона 557-й инженерной бригады:
Вот моя машина. В прошлом году, когда была проверка боевой готовности в понтонно-мостовом батальоне, мы с ней проезжали по очень большим сугробам. Она меня не раз выручала.
Это был декабрь, снег и мороз. Тогда бойцов подняли по тревоге. Маршем в Лидский район, где в кратчайшие сроки возводили 130-метровую понтонную переправу через Неман для проезда бронетехники. Свою боеготовность инженерная бригада тогда доказала на деле.
Даниил Выдрич:
Это было уже часов семь вечера. И мы вот 200 километров... Ночь. Классно! Снег, красиво!
Такие эмоции в свой дембельский альбом. Ночные дежурства и жизнь по уставу теперь останутся в прошлом. Время прощаться.
И снова в строй, чтобы в последний раз, чеканя шаг, пройти по плацу. За год-полтора службы эти 32 парня заметно возмужали, подружились (как известно, армейская дружба крепче стали), а главное – обучились военно-учетным специальностям: теперь в случае чего знают, как защитить свою семью и Родину.
Даниил Выдрич:
Каждому мужчине нужно отслужить в армии 100 процентов. Потому что она воспитывает патриотическое что-то в тебе. Все приобретенные здесь навыки считаю очень полезны, потому что нужно быть защитником своей Родины по факту, а не просто на словах.
Александр Нечаев, исполняющий обязанности заместителя командира 557-й инженерной бригады:
К сожалению, военно-политическая обстановка в нашем регионе, вокруг Республики Беларусь, так же и в мире, социально-политическая, подтверждают то, что действительно армия остается тем самым рубежом, на который опирается любое государство по защите своего суверенитета и территориальной целостности.
Конституционный долг еще и дело чести. Вот и свою школу мужества Даниил Выдрич окончил с отличием. Во время награждения его ждал приятный сюрприз – занесение в книгу почета бригады.
Галина Буро, корреспондент:
Книга почета ведется в части с 50-х годов прошлого века. Это уже третий том. По сути, внести сюда могут каждого, условие одно – безупречная служба. И вот фотография рядового Выдрича как лучшего в нынешнем призыве теперь здесь навсегда.
Через несколько дней он единственный из бригады поедет на традиционный прием по случаю окончания срочной службы к министру обороны. Приглашены и родители. О таком парень из простой семьи из райцентра Мосты не мог и подумать. Мама животновод, отец водитель. А у него теперь мечта – служить обществу, потому подает документы в МЧС, в пожарную часть Белорусской атомной электростанции.