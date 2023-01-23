«Потепление, опять заморозки, опять потепление». Что будет с урожаем в Беларуси?

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность страны на контроле ученых. Несмотря на январь, погода в Беларуси аномально теплая, и это накладывает отпечаток на растения. Специалисты ведут постоянный мониторинг состояния посевов озимых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под наблюдением четыре культуры. На данный момент угрозы будущему урожаю нет. Подробности у Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Для третьей декады января характерная высота снежного покрова в полях должна составлять 14 сантиметров, говорят синоптики. То, что мы видим сейчас, выпало буквально за выходные. А это пару сантиметров. Под снежным покрывалом лишь корни растений.

Любовь Картавенкова о зерновых культурах знает все. Уже более 30 лет она занимается изучением хлебных растений – от посева до уборки. Сейчас под ее контролем состояние озимых. Сильный снег, потом оттепель с дождем, а сейчас и морозы. И такие температурные колебания на протяжении нескольких недель, конечно, не идеальные условия для озимых. Но…

Хорошо ушли в зиму растения. Прекрасно. Четыре листочка, растения зелененькие, чувствуют себя хорошо. На институтских полях четыре озимые культуры: рожь, тритикале, ячмень, пшеница. Всего 13 сортов. Даже такой небольшой минус – для растений плюс. Замедляется вегетация, нет условий, способствующих развитию болезней.

Любовь Картавенкова, заведующая отделом Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

Потепление, опять заморозки, опять потепление либо высокий снежный покров. Количество углеводов растение тратит на вот эти перепады погоды, но сегодня критических моментов мы пока не видим. Следят за будущим урожаем и в лаборатории института. Раз в месяц сюда привозят монолиты с полей. Ростки зеленой массы и корней высушивают, дробят в порошок и делают тщательный анализ. Особое внимание количеству сахара. Это главный показатель сохранности растений зимой.

Олег Равбис, ученый секретарь Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси:

На данный момент волноваться не стоит. Показатели стабильные. Снижения незначительные. То есть если мы берем зерновую группу, то это до 19 % содержания. То есть все в пределах нормы. Естественно, наблюдается тенденция небольшого уменьшения, в зависимости от месяца и погодных условий. Растения ведут себя стабильно.