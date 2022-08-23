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«Продукция с фотографиями Президента». Какие мерчи Первого будут наиболее популярны у россиян? Мнением поделилась Татьяна Лугина

23 августа 2022 14:13
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Магазин мерча Первого откроют в Москве на площадке обновленного павильона на ВДНХ. Эта одежда любима не только белорусами: мерч пользуется особым спросом также и у туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неоднократно звучали предложения открыть шоурум в России – просьбы услышали.

В российскую столицу отправилась наша коллега Алена Сырова.

«Продукция с фотографиями Президента». Какие мерчи Первого будут наиболее популярны у россиян? Мнением поделилась Татьяна Лугина-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Павильон № 18 на ВДНХ. С прошлого века здесь располагается объект, призванный давать представление о Беларуси москвичам и гостям российской столицы. С 1954 года своего облика, благодаря вовремя сделанной реконструкции, он не менял.

«Продукция с фотографиями Президента». Какие мерчи Первого будут наиболее популярны у россиян? Мнением поделилась Татьяна Лугина-4

Представлена одежда от белорусского легпрома, и теперь уже визитная карточка – магазин с мерчем Первого.

«Продукция с фотографиями Президента». Какие мерчи Первого будут наиболее популярны у россиян? Мнением поделилась Татьяна Лугина-7

«Продукция с фотографиями Президента». Какие мерчи Первого будут наиболее популярны у россиян? Мнением поделилась Татьяна Лугина-9

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Сейчас мы привезли, будем открывать и представлять весь ассортимент, все цитаты, все фотографии и ассортиментный ряд в виде сумок, подушек, бейсболок с различными надписями. Понятно, что все люди вроде бы одинаковые, но вкусы москвичей и россиян мы пока не знаем. По нашим ощущениям, и мне так кажется, что здесь будет пользоваться больше продукция с фотографиями Президента. Но я могу ошибаться.

Проект изначально задумывался народным, таким вседоступным, поэтому мы не меняем концепцию проекта. И цены здесь абсолютно не будут отличаться в переводе по курсу, если взять на российский рубль, как у нас в Минске. Потому что здесь не задача сделать бизнес и заработать, а задача – доставить удовольствие людям.

Символично, что те самые футболки с Александром Лукашенко с автоматом в руке стало возможным купить в Москве ровно спустя два года с того события, которое и вдохновило на этот дизайн.

«Продукция с фотографиями Президента». Какие мерчи Первого будут наиболее популярны у россиян? Мнением поделилась Татьяна Лугина-12

Кстати, у россиян есть эксклюзивная возможность перед белорусами в одном месте приобрести вкусности с малой родины Президента.

«Продукция с фотографиями Президента». Какие мерчи Первого будут наиболее популярны у россиян? Мнением поделилась Татьяна Лугина-15

Даже в Минске такого нет!

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# Беларусь-Россия # общество # Татьяна Лугина # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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