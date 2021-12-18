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Глава Комитета госконтроля и пресс-секретарь Президента. Кто из известных белорусов пришёл в магазин за мерчем от Первого?

18 декабря 2021 16:55
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Новости Беларуси. Наглядная консолидация с общей политикой государства. «Любимую не отдают», «Раздевайтесь и работайте» – давно полюбившиеся и ушедшие в народ цитаты Александра Лукашенко теперь можно примерить на себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске в торговом центре прямо через дорогу от Дворца Независимости появился первый магазин с мерчем от Президента.

Глава Комитета госконтроля и пресс-секретарь Президента. Кто из известных белорусов пришёл в магазин за мерчем от Первого?-1

Глава Комитета госконтроля и пресс-секретарь Президента. Кто из известных белорусов пришёл в магазин за мерчем от Первого?-3

Очередь желающие обзавестись футболкой или худи стали занимать еще задолго до официального открытия. Не уменьшилась она и спустя несколько часов. Дизайн одежды разрабатывали участники «Пула Первого», отшивали ее на предприятиях «Беллегпрома». К слову, главе концерна даже пришлось стать за прилавок, чтобы помочь сделать правильный выбор. Стоит отметить, что размерный ряд широк, а вот ассортимент обещают расширить.

Глава Комитета госконтроля и пресс-секретарь Президента. Кто из известных белорусов пришёл в магазин за мерчем от Первого?-6

Глава Комитета госконтроля и пресс-секретарь Президента. Кто из известных белорусов пришёл в магазин за мерчем от Первого?-8

Счастливые обладатели первых маек и худи делятся своими идеями. Примечательно, что в одной длинной очереди за мерчем от Первого и чиновники, и обычные Беларусы. Все равны. Помимо космонавта Новицкого, за мерчем от Первого в очередь выстроились и другие известные люди. Примечательно, что в первый час после открытия в магазин пришел глава Комитета госконтроля. Это был частный визит. Вместе с дочерью выбирали одежду.

Глава Комитета госконтроля и пресс-секретарь Президента. Кто из известных белорусов пришёл в магазин за мерчем от Первого?-11

Ближе к вечеру заглянула и пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Именно она впервые публично продемонстрировала мерч, надев его во время одного из стримов. Тогда это был эксклюзивный образец. Теперь своей майкой или худи может обзавестись любой белорус.

Глава Комитета госконтроля и пресс-секретарь Президента. Кто из известных белорусов пришёл в магазин за мерчем от Первого?-14

Магазин будет работать ежедневно. А в ближайшее время обещали обновить ассортимент и представить специальную предновогоднюю коллекцию.

Глава Комитета госконтроля и пресс-секретарь Президента. Кто из известных белорусов пришёл в магазин за мерчем от Первого?-17

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# Одежда # общество # Александр Лукашенко # Олег Новицкий # Василий Герасимов # Наталья Эйсмонт # Татьяна Лугина # Фотофакт

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