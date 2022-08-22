«Россиянам повезло». В белорусском павильоне ВДНХ будут продавать мерч Первого

Новости Беларуси. Стопроцентное соответствие заявленной этикетке «Сделано в Беларуси»! Для каких сфер импортозамещение не проблема, а кому нужно серьезно поднапрячься? Какие гастрономические козыри припрятаны у белорусских производителей и кого на прилавках уже потеснили отечественные товары? Задачу государственной важности и пути ее решения на площадке ток-шоу « По существу » обсудят эксперты и топовые чиновники.

Алена Сырова, СТВ: Россиянам повезло, давайте пройсполерим с вами. У них такая своя мини «Столица», а по сути витрина масштабная всего того лучшего, что производят в Беларуси, появится уже завтра.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Да, завтра у нас исторический момент в истории нашей страны и нашего павильона Республики Беларусь на ВДНХ, который после модернизации и реконструкции открывает свои шоурумы. Там будет представлена в основной доле продукция легкой промышленности нашей, качественная и современная одежда, будет небольшой уголок и пищевой промышленности. Безусловно, достижения будут представлены не только в таком физическом виде, но подготовлены и различные на электронных носителях информационные щиты, которые можно будет тоже полистать и узнать, что же делается и что сегодня можно приобрести. И что такое сегодня Республика Беларусь. И, безусловно, гордость.

Еще один проект наш, который мы завтра запускаем в Москве, – это открытие магазина мерчей Первого. Российские гости со всех регионов давно, вы знаете, как только делегация приезжает, а делегации у нас с апреля были практически каждую неделю, какие-то гости, и все говорили: не собираетесь ли вы открывать в России? Давайте в наш федеральный округ или в наш федеральный округ. Ну мы решили, что место – Москва, наш павильон.

Алена Сырова:

Начнем со столицы.